Sapete chi è Cristina D’Avena? Figli, età e vita privata, marito o compagno attuale

La vita privata di Cristina D’Avena: compagno e figli

Cristina D’Avena, la celebre cantante bolognese che ha incantato intere generazioni con le sue sigle dei cartoni animati, mantiene una vita privata molto riservata. Nonostante sia una figura molto amata dal pubblico, pochi conoscono i dettagli della sua vita personale. Il suo compagno si chiama Massimo Palma, ma non ha avuto figli e non si è mai sposata.

Cristina D’Avena: età e carriera

Nata a Bologna il 6 luglio 1964, Cristina D’Avena ha 58 anni. La sua carriera è variegata e di successo: oltre ad essere una cantante, è anche attrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Figlia di Alfredo D’Avena, medico di Apricena (Foggia), e di Ornella, casalinga originaria di Jesi (Ancona, Marche), Cristina ha una sorella di nome Clarissa D’Avena.

La sua carriera artistica inizia da piccolissima con lo Zecchino D’Oro, ma è negli anni ’80 che la sua voce diventa un simbolo per i bambini italiani, grazie alle sigle dei cartoni animati trasmesse sulle reti Mediaset.





Il pensiero di Cristina D’Avena sulla maternità

Nonostante non abbia avuto figli, Cristina D’Avena ha spesso riflettuto sulla maternità. In un’intervista ha dichiarato: “Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano, per questo continui a sentirti un’eterna ragazza”. Ha poi aggiunto: “Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. O arriva un miracolo oppure, so che ora ci sono molte tecniche all’avanguardia, è stata tutta colpa mia, per una buona parte della vita non ci ho fatto caso.”