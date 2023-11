Chi è Massimo Palma marito di Cristina D’Avena

Un Impegno Musicale Differente

Massimo Palma, il compagno storico della celebre icona dei cartoni animati, Cristina D’Avena, ha una connessione con il mondo della musica, ma il suo percorso professionale si distingue da quello della sua partner.

Chi è e Cosa Fa Massimo Palma

Nato a Milano nel 1965, Palma ha ottenuto la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna. Dal 1989 è il proprietario di Crioma Srl, un’agenzia di spettacolo che gestisce la carriera di vari artisti, tra cui la stessa Cristina D’Avena. Questa coppia, nonostante non sia sposata e non abbia figli, mostra un’affiatata collaborazione, con Massimo sempre a fianco dell’icona dei cartoni animati, supportandola costantemente.

Lavoro e Affetto

Sebbene entrambi si dichiarino innamorati, preferiscono mantenere un profilo discreto. Tuttavia, attraverso il suo account Instagram, emergono aspetti della sua personalità, come la sua grande passione per il calcio, essendo un tifoso sfegatato dell’Inter, e l’amore per le motociclette.





Questo rivelatore di eventi non è solo un compagno affettuoso, ma anche un professionista rispettato nel settore dell’intrattenimento.