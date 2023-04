Hai capito chi è Flora Canto moglie di Enrico Brignano? Età, lavoro, biografia, vita privata e figli

Enrico Brignano e Flora Canto sono una coppia dal 2014 e ora stanno progettando di sposarsi alla fine di luglio del 2022, completando il sogno di una bella storia d’amore.

Enrico Brignano aveva già avuto un’esperienza matrimoniale in passato, legandosi a Bianca Pazzaglia nel 2008. La coppia si è poi separata nel 2013. L’anno successivo l’attore si è fidanzato ufficialmente con Flora Canto e la loro storia d’amore ha portato alla nascita della figlia Martina nel 2017. Infine, nel 2021, è nato Niccolò.

Un gran numero di celebrità ha partecipato al matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto, che si sono uniti in matrimonio il 30 luglio 2022 presso l’Hotel La Posta Vecchia, a Palo Laziale. Erano presenti 150 invitati, tra cui la famosa Tosca D’Aquino, scelta come testimone. Nonostante si sappia molto di Enrico Brignano, cerchiamo di conoscere meglio sua moglie Flora Canto. Ecco una panoramica su chi è e come si sono conosciuti.

Flora Canto: chi è la moglie di Enrico Brignano

Una proposta di matrimonio incredibilmente romantica ha avuto luogo a Verona, mentre l’attore si esibiva nel suo spettacolo Un’ora sola vi vorrei, all’Arena. La donna ha accettato la proposta del suo partner di lunga data con un enorme sorriso sul volto.

Nel 2013, un incontro inaspettato è avvenuto tra i due sulla spiaggia di Sabaudia. Fu un vero e proprio colpo di fulmine per i due, come raccontano entrambi. La scintilla si è accesa a poco a poco, fino a diventare compagni costanti e a non separarsi più l’uno dall’altro. Il loro amore sembra essere stato segnato e non sembra essere influenzato dalla distanza di 17 anni che li separa. Essendo entrambi impegnati nel mondo dello spettacolo, hanno acquistato una villa a San Felice Circeo, dove trascorrono spesso del tempo con i loro figli.

Flora Canto è nata a Roma nel 1983 ed è diventata nota per la sua relazione con Filippo Bisciglia, già partecipante al Grande Fratello e poi conduttore di Temptation Island. La loro storia si è però conclusa, ma lei non ha rinunciato al suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. Maria De Filippi, che conduce la trasmissione Uomini e Donne, l’ha invitata a diventare una delle sue troniste. Decisa a trovare la sua strada in questo settore complesso, fin da piccola ha voluto fare l’attrice e ha iniziato a prendere lezioni di recitazione durante gli anni della scuola secondaria. Per fare esperienza ha dovuto affrontare il consueto processo di partecipazione a casting e audizioni.

Ha dovuto aspettare un lungo periodo di tempo, come è consuetudine in questo settore, per ottenere il suo debutto a 25 anni. Viene scelta per il remake di Vieni avanti cretino, per il palcoscenico, al fianco di Lino Banfi. Nel 2019 ha fatto parte del cast di Tale e quale show di Carlo Conti, che le ha fatto guadagnare attenzione sui social media. La svolta più grande, però, è arrivata dopo l’ingresso del fidanzato Filippi Bisciglia nella casa del Grande Fratello. Durante il programma, lui le è stato infedele con Simona Salvemini e così si sono lasciati. Successivamente, ha cercato l’amore a Uomini e Donne, creando nuove prospettive per la sua carriera.

Flora Canto chi ha scelto a Uomini e Donne

La scelta di Flora Canto da parte di Maria De Filippi ha modificato drasticamente il suo percorso professionale. È impossibile negarlo. Nonostante avesse studiato per intraprendere una carriera diversa, le si è presentata un’occasione d’oro non solo per trovare l’amore, ma anche per farsi notare nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione al dating show di Mediaset.

Nel 2006, Flora Canto ha vissuto un periodo di fortuna quando si è innamorata di Francesco Pozzessere, e sembrava un nuovo inizio per lei in campo sentimentale. Francesco aveva un lavoro stabile a Ischia, ma chiese un trasferimento a Roma per poter stare con lei. Entrambi erano pieni di ottimismo per il futuro e pensavano persino di sposarsi. Durante una cena romantica a Ischia, lui le chiese di sposarlo e già da un anno stavano discutendo del matrimonio. Le ha chiesto di sposarlo anche via sms, mentre si trovavano davanti a un panorama mozzafiato. Il matrimonio era previsto per il maggio 2010, ma non è mai stato celebrato. In seguito, la relazione entrò in crisi non molto tempo dopo la proposta, poiché Francesco aveva negato il trasferimento a Roma, creando un enorme stress per entrambi. I due si sono salutati definitivamente nel 2009 e Flora Canto ha dichiarato che il problema principale non era la distanza, ma la quantità di pubblicità che stavano affrontando.

Nel 2013 ha poi ritrovato l’amore con Enrico Brignano: “Sono sempre stata innamorata della comicità. L’ho conquistato con questa mia filosofia. Ci ammazzavamo dalle risate durante le prove del primo spettacolo. Così è iniziato tutto. Litighiamo molto perché abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani”.

Biografia Enrico Brignano

Enrico Brignano è un attore, comico e regista italiano, nato a Roma il 18 maggio 1966. Amato dal pubblico per il suo talento comico e le sue versatili performance, Brignano ha saputo conquistare il cuore degli italiani con la sua simpatia e la sua energia sul palco.

Cresciuto a Roma, Enrico Brignano si diploma nel 1990 al Laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti, con cui ha lavorato in diversi spettacoli teatrali. La sua carriera inizia negli anni ’90, quando appare in diverse pellicole come Ambrogio, Miracolo Italiano, In barca a vela contromano e La bomba.

Nel 2000, Enrico esordisce alla regia con il film Si fa presto a dire amore, di cui cura anche la sceneggiatura. Pur non avendo proseguito nella direzione cinematografica, Brignano ha continuato a dirigere spettacoli teatrali.

Oltre al cinema e al teatro, Enrico Brignano ha partecipato a numerose fiction televisive, come Maresciallo Rocca e Un medico in famiglia. Ha preso parte anche a diversi programmi televisivi di intrattenimento, tra cui La sai l’Ultima, Zelig, Le Iene, Scherzi a parte e Affari Tuoi.

Sul piano personale, Enrico Brignano è stato sposato con la ballerina Bianca Pazzaglia dal 2008 al 2013. Nel 2022, sposa la showgirl Flora Canto, con cui aveva già due figli, Martina e Niccolò.

Enrico è molto legato alla sua famiglia e alle sue radici, con un padre di origini siciliane che emigrò in Italia dalla Tunisia e una madre generosa e altruista. Come padre, Brignano cerca di essere presente nella vita dei suoi figli, nonostante il suo impegnativo lavoro. La comicità e l’umorismo sono sempre stati parte integrante della sua vita e della sua carriera, e attraverso le sue performance, Enrico Brignano riesce a regalare risate e allegria al suo pubblico.