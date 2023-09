Sapete chi è Gabriele di Bake Off Italia 2023: età, lavoro, vita privata e dove vive

L’età e le origini del nuovo concorrente

Gabriele Citti è nato il 21 dicembre 2001 a Lucca, quindi ha attualmente 22 anni. Della sua famiglia sappiamo che ha una madre di nome Annalisa e un padre di nome Richard. Ha anche un fratello minore, Alessio. Un legame speciale lo unisce alla nonna Giuseppina.

La carriera accademica e gli interessi

Nonostante la giovane età, Gabriele dimostra una mente brillante e interessi variegati. Sta per laurearsi in Ingegneria Biomedica a Pisa. La pasticceria è chiaramente una passione centrale, ma coltiva anche l’amore per la fotografia, la matematica e la scienza. Si tiene inoltre in forma, andando in palestra 4 volte a settimana.

Vita privata top secret

Al momento sappiamo poco della vita sentimentale di Gabriele. Non è noto se sia fidanzato o single. Anche dai suoi profili social non emergono dettagli in merito, ma non è escluso che la partecipazione a Bake Off Italia porti alla luce nuovi risvolti.

Presenza su Instagram

Per seguire Gabriele sui social, il profilo più attivo è quello Instagram (@gabriele_citti). Non sembra essere presente né su Facebook, né su Twitter o TikTok. Su Instagram vanta oltre 3.000 follower e condivide foto con amici, momenti di vita quotidiana e familiare.

La sfida di Bake Off Italia

Partecipare al programma rappresenta per Gabriele un’opportunità di mettersi alla prova e coltivare la passione per la pasticceria. Come lui stesso ha annunciato, Bake Off Italia sarà un viaggio alla scoperta di sé stesso. Il suo obiettivo è diventare un influencer dolciario, unendo così creatività e passione.