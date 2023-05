Sapete chi è Giulio Violati il marito di Maria Grazia Cucinotta? Età, figli e lavoro

Giulio Violati è noto nell’industria cinematografica come produttore di successo, ma è anche riconosciuto nell’ambito dello spettacolo per essere sposato con Maria Grazia Cucinotta.

Giulio Violati è nato nel dodicesimo mese del 1966, quindi ha 56 anni. È figlio di Carlo Violati, ex amministratore delegato di Ferrarelle, e ha una sorella, Claudia.

Il 7 ottobre 1995 Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta si sono sposati. I due si erano incontrati per la prima volta alla fine degli anni Ottanta, in occasione di un Capodanno organizzato da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa. La Cucinotta aveva da poco partecipato a Miss Italia e aveva debuttato in televisione al fianco di Renzo Arbore nella trasmissione Indietro tutta! La coppia ha avuto una figlia, Giulia, nel 2001.

La carriera

Giulio Violati si è affermato nel tempo come notevole produttore cinematografico ed è anche coinvolto nelle attività della moglie Maria Grazia Cucinotta. Non sono disponibili molti dati relativi al suo lavoro.

Maria Grazia Cucinotta ha avuto una carriera di successo nel mondo dello spettacolo.

Maria Grazia Cucinotta è nata il 27 luglio 1968 a Messina, in Italia, e ha quindi 54 anni. Dopo aver conseguito un diploma in analisi contabile, si è trasferita a Milano dove ha iniziato la sua carriera di modella. Nel 1987 partecipa al concorso di Miss Italia, che le permette di essere riconosciuta dal pubblico del piccolo schermo, e successivamente viene scelta da Renzo Arbore come assistente per il programma Indietro tutta!

Si fa notare per la prima volta sul grande schermo nel 1990 con la partecipazione al film Vacanze di Natale ’90, seguita dall’interpretazione in Alto rischio nel 1993. L’anno successivo viene scelta per il film Il postino di Massimo Troisi e nel 1995 è nel cast del film I laureati di Leonardo Pieraccioni.

Nel 1997 recita nella fiction Il quarto re; l’anno successivo partecipa a La seconda moglie e al film di Guy Greville-Morris, Los Angeles – Cannes solo andata.

Nel 2000 ha avuto la sua prima apparizione internazionale in I Just Tore My Wife to Shreds, accanto a Woody Allen e Sharon Stone.

Maria Grazia Cucinotta è nota non solo per il suo lavoro di modella e attrice, ma anche per aver prodotto il film All the Invisible Children. Nel 2011 ha debuttato alla regia con il cortometraggio Il maestro, presentato nella sezione Controcampo Italiano della 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.