Sapete chi è Iva Zanicchi: età, marito, figli, malattia, quanto ha guadagnato e dove vive

I primi passi di Iva Zanicchi nel mondo della musica

Iva Zanicchi è un nome che risuona con forza nel panorama musicale italiano. Nata il 18 gennaio 1940 a Vaglie di Ligonchio, Reggio Emilia, la sua vita è stata caratterizzata da una passione ardente per la musica. Figlia di Elviro Zanicchi, un elettricista, e Elsa Raffaelli, una casalinga, Iva cresce in una famiglia umile con tre sorelle e un fratello. Nonostante le umili origini, il suo amore per la musica la spinge a sognare in grande.

Iva fa le sue prime apparizioni televisive da adolescente, accanto al celebre presentatore Mike Buongiorno. Questa esperienza la incoraggia a prendere lezioni di canto per migliorare il suo talento naturale. Il suo debutto ufficiale nel mondo dello spettacolo avviene nel 1960, quando partecipa al noto festival itinerante “I due Campanili”. Da quel momento, la sua carriera decolla.

L’ascesa alla fama di Iva Zanicchi

Il timbro vocale unico di Iva Zanicchi le permette di distinguersi nel panorama musicale. La sua versatilità le consente di muoversi con facilità tra diversi generi musicali, dal blues alla pop. Nel 1970, viene definita “il pollice della canzone italiana” da Alighiero Noschese, che la paragona a icone della musica italiana come Mina e Ornella Vanoni.

La sua voce risuona sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, da New York a Parigi, dal Teatro Reggio di Parma al Teatro dell’opera di Sydney. Oltre alla musica, Iva si fa strada anche in televisione, iniziando la sua carriera come conduttrice nel 1991 con il programma “I Tre moschettieri” su Canale 5. Da quel momento, appare in numerosi programmi televisivi, tra cui il celebre film di Netflix “Suburra”.

La sfera personale di Iva Zanicchi

La vita privata di Iva è stata segnata dal suo matrimonio con Antonio Ansoldi, dal 1967 al 1985. Dalla loro unione nasce una figlia, Michela, che fa di Iva una nonna orgogliosa di due nipoti, Luca e Virginia. Nonostante la sua popolarità, Iva ha sempre preferito mantenere un basso profilo sulla sua vita personale, concentrando l’attenzione del pubblico sulla sua carriera.

Iva Zanicchi oggi

Nel 2022, Iva Zanicchi torna a far vibrare il palco di Sanremo con la canzone “Voglio Amarti”, ricevendo una standing ovation e classificandosi al 18° posto nel concorso. Oltre alla musica, continua a essere presente in televisione, partecipando come concorrente al programma “Ballando con le Stelle 2022” e come opinionista nell’edizione dell’Isola dei famosi.

Iva Zanicchi, partita da umili origini, ha dedicato la sua vita alla sua passione per la musica, diventando una delle voci più riconoscibili e amate della scena musicale italiana. Nonostante l’avanzare dell’età, continua a esibirsi, regalando al suo pubblico performance cariche di emozione.