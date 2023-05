Sapete chi è Ivan Cottini? Età, malattia, figli, ex moglie e lavoro

La partecipazione di Ivan Cottini come ballerino ad Amici fu un racconto stimolante di grande perseveranza e indomita forza d’animo, che spinse Amadeus a invitarlo come ospite al Festival di Sanremo dello stesso anno.

Ivan Cottini è stato visto come un esempio ispiratore di chi affronta con coraggio le sfide della convivenza con una malattia. Chi è Ivan Cottini e qual è la sua malattia? Approfondiamo l’argomento.

Ivan Cottini, nato nel 1984 nelle Marche, ha avuto per tutta la vita la passione per la danza. Nonostante le difficoltà della vita, non ha mai abbandonato il suo amore per questa forma d’arte. Attraverso la sua danza, cerca di trasmettere un messaggio di incoraggiamento ai giovani che hanno perso la speranza a causa della miriade di difficoltà che devono affrontare.

Entrando nella scuola di Amici nel 2013, Ivan ha subito dimostrato il suo impressionante talento. Nonostante le grandi aspettative di una carriera di successo nella danza, ha affrontato numerose difficoltà. Tuttavia, continua a rimanere ottimista e ispira gli altri a fare lo stesso.

Successivamente alla conclusione di Amici, gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Si tratta di una patologia che ha un impatto sul sistema nervoso centrale e sul sistema immunitario. È una malattia molto grave perché il sistema immunitario non è in grado di identificare alcune parti del sistema nervoso e le percepisce come corpi estranei.

Piuttosto che abbandonare la sua ambizione, Ivan è rimasto determinato e ha adottato un approccio combattivo per raggiungere il suo obiettivo. Dopo un certo periodo di tempo, è tornato in televisione esibendosi nella sua amata danza.

Vita privata di Ivan Cottini

Ivan Cottini è stato invitato a partecipare a Ballando con le stelle, la nota trasmissione condotta da Milly Carlucci. È qui che Amadeus, osservandolo, gli chiede di partecipare al Festival di Sanremo. Ivan Cottini ebbe così la possibilità di mostrare il suo talento sul palco dell’Ariston.

Dal punto di vista emotivo, era legato a una moglie che lo lasciò poco dopo la diagnosi della malattia. Si è poi risposato, anche se l’unione si è conclusa con una separazione dopo un certo periodo di tempo. La sua ex compagna si chiama Valentina e insieme hanno avuto una figlia, Viola.