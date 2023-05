Sapete chi è Julija Sanina la conduttrice dell’Eurovision Song Contest: età, fidanzato, lavoro e vita privata

L’Eurovision Song Contest 2023: Tutto ciò che c’è da sapere

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso per tutti gli appassionati dell’Eurovision Song Contest: l’edizione 2023 si svolgerà nel Regno Unito, a Liverpool per la precisione. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui tre importanti appuntamenti in programma.

Il Regno Unito come sede dell’evento

Molti si stanno chiedendo perché l’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest si svolga nel Regno Unito invece che in Ucraina, paese vincitore dell’edizione precedente. La risposta è semplice: l’Ucraina non può ospitare un evento di tale portata in questo periodo. Il secondo classificato dello scorso anno, il Regno Unito rappresentato da Sam Ryder con la canzone “Space Man”, è quindi stato scelto come sede dell’evento.

Suddivisione in tre serate

Dal 2008, l’Eurovision Song Contest è diventato così popolare che si è deciso di suddividere l’evento in tre serate. Le prime due serate saranno dedicate alle semifinali, durante le quali si esibiranno 31 nazioni. Invece, nella finale, che avrà luogo sabato 13 maggio, ci saranno 20 cantanti che hanno superato le semifinali, il vincitore dell’edizione precedente e i Big Five (Spagna, Regno Unito, Francia, Italia e Germania). Il totale degli artisti che si esibiranno nella finale sarà quindi di 26.

Date e orari dei tre appuntamenti

La prima semifinale si svolgerà questa sera, martedì 9 maggio 2023, mentre la seconda si terrà giovedì 11 maggio alle ore 21:00. Entrambe le semifinali saranno trasmesse su Rai2. La finale, invece, avrà luogo sabato 13 maggio e potrete seguirla in diretta su Rai1.

Presentatori dell’evento

In Italia, gli appuntamenti saranno condotti da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, mentre in Regno Unito ad avere l’onore di presentare l’evento sarà Julijia Sanina. Ma chi è Julijia Sanina?

Chi è Julijia Sanina

Julijia Sanina è una famosissima cantante ucraina nata nel 1990 a Kiev. Ha esordito nel mondo della musica a soli tre anni, esibendosi in un ensemble diretto dal padre. Cresciuta in una famiglia di musicisti, Julijia si è esibita come solista e con un gruppo musicale jazz prima di unirsi al gruppo The Hardkiss, di cui è la cantante dal 2013. Nel 2011 ha sposato Valerij Bebko e nel 2015 hanno avuto il loro primo figlio, chiamato Danylo. Il 22 febbraio di quest’anno, Julijia è stata nominata come una delle conduttrici dell’Eurovision Song Contest e presenterà l’evento direttamente da Liverpool.

Non vediamo l’ora di seguire quest’edizione dell’Eurovision Song Contest che si preannuncia emozionante e ricca di sorprese. Restate sintonizzati su Rai1 per seguire la finale in diretta e scoprire il vincitore di quest’anno!