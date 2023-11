Sapete chi è Luca Tommassini: biografia, carriera e vita privata

Luca Tommassini è un ballerino e coreografo italiano, noto per le sue numerose partecipazioni in programmi televisivi di successo. Nato a Roma nel 1971, si è avvicinato alla danza all’età di 9 anni, studiando presso la scuola di Enzo Paolo Turchi. A soli 12 anni, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e, a 17 anni, è diventato il primo ballerino nella trasmissione “Festival”, condotta da Pippo Baudo, ballando al fianco dell’amica Lorella Cuccarini.

La sua carriera internazionale è iniziata nel 1993, quando si è unito al corpo di ballo di Madonna per il tour “The Girlie Show”. Successivamente, ha lavorato con numerosi artisti di fama internazionale, tra cui Paula Abdul, Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue e Michael Jackson. Nel frattempo, ha continuato a sviluppare la sua carriera come coreografo, realizzando coreografie per la carriera solista di Geri Halliwell e lavorando in numerosi programmi televisivi italiani.

Nel 2008, Tommassini è diventato direttore artistico e coreografo degli MTV Europe Music Awards a Liverpool. Ha anche lavorato come consulente artistico e autore per programmi come “Non Perdiamoci Di Vista” e “Popstars”. Nel corso degli anni, ha mantenuto il suo legame con l’Italia, collaborando con artisti come Paola & Chiara, Giorgia e Lorella Cuccarini. Ha anche lavorato come scenografo per gli spettacoli di Elisa all’Arena di Verona e ha partecipato a progetti con artisti come Marco Mengoni e Anna Tatangelo.





Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Tommassini è noto anche per la sua vita privata. Ha avuto una relazione sentimentale con Heather Parisi e ha dichiarato apertamente la sua bisessualità. Questo aspetto della sua vita è stato accolto con rispetto nel mondo dello spettacolo, dimostrando l’importanza di un ambiente inclusivo.

Attualmente, Tommassini risiede probabilmente ancora a Roma ed è attivo nel mondo dell’arte e dello spettacolo. Nel 2022-2023 ha diretto il corpo di ballo di “Viva Rai2!” e “Viva Rai2! Viva Sanremo!” su Rai 1, nonché di “Boomerissima”. La sua carriera artistica continua a fiorire e il suo talento rimane una fonte d’ispirazione per molte persone.