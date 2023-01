Sapete chi è Margherita Laterza? Età, fidanzato, molestie, biografia e attrice

Margherita Laterza è un’attrice italiana nata a Roma il 1° maggio 1988. Figlia dell’editore pugliese Giuseppe Laterza, è appassionata di recitazione fin da giovane ed ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha anche conseguito il diploma al Liceo Classico Torquato Tasso e ha studiato filosofia all’Università “La Sapienza” di Roma. Ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali, film e produzioni televisive.

Margherita Laterza ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche, tra cui “Meno male che ci sei” (2009) di Luis Prieto, “Il terzo tempo” (2012) di Enrico Maria Artale, “Il nostro ultimo” (2014) di Ludovico Di Martino e “Gelsomina Verde” (2018) di Massimiliano Pacifico. Inoltre, ha recitato in diverse serie televisive come “Nero a metà 1 e 2”, “Sei bellissima”, “Hostess: La serie”, “Il paradiso delle signore”, “I Cesaroni 5” e “Don Matteo 8”. Nel 2020 ha ottenuto un ruolo anche nella serie “Bella da morire”, diretta da Andrea Molaioli e trasmessa su Rai1, dove ha interpretato il personaggio di Anita Mancuso. Attualmente, Margherita è anche nel cast di “Il silenzio dell’acqua 2” su Canale 5, dove interpreta Sara Liverani. Non ci sono informazioni disponibili sulla sua vita privata, incluso il fatto di avere o meno un fidanzato.

Molestie

In un’intervista con Repubblica, Margherita ha raccontato di essere stata molestata da un produttore durante le riprese di un film. Ha affermato che una volta lui l’ha spinta contro un muro, facendole capire che avrebbe potuto fare di più se avesse voluto. In un’altra occasione, le ha toccato il corpo in modo indecente e le ha gridato che era “l’unica attrice in Italia che non la dà”, facendo poi un elenco di tutte le sue colleghe che invece “la danno”, davanti a tutta la troupe presente. Margherita ha aggiunto che in queste situazioni nessuno ha detto niente e che c’è stato un lungo silenzio.