Sapete chi è Natasha Stefanenko? Età, peso, altezza, figli, marito, nazionalità e dove vive

Scopriamo l’incredibile vita di Natasha Stefanenko, l’ex modella russa che ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo italiano! Scopriamo gli affascinanti dettagli della sua vita privata e professionale!

Natasha Stefanenko, un’anima bella nata il 18 aprile 1969, oggi ha 54 anni. Il suo peso e la sua altezza rimangono un mistero, ma ciò che si sa è che ha vissuto in Italia per la maggior parte della sua vita. Purtroppo, la sua residenza esatta è ancora sconosciuta.

La carriera

Natasha Stefanenko ha iniziato il suo percorso come modella, ma sono stati i suoi ruoli accattivanti in televisione a renderla famosa. Il suo primo grande successo è stato nello show La grande sfida, dove ha dimostrato il suo innegabile fascino e la sua accattivante personalità.

Da allora, la Stefanenko ha partecipato a innumerevoli programmi televisivi, sia come ospite che come protagonista! Tra i suoi ruoli più noti ricordiamo Festivalbar, Target, Taratata, Per tutta la vita…?, Convenscion, Nebbie e delitti, 7 vite e Distretto di polizia 9. La sua partecipazione al reality show Pechino Express 2022, al fianco della figlia Sasha, ha riscosso un enorme successo e ha fatto riscoprire al pubblico il suo sorriso accattivante e la sua personalità spumeggiante!

Vita privata

Natasha Stefanenko è appassionatamente legata al marito Luca Sabbioni, ex modello marchigiano, avvocato e proprietario di un’azienda calzaturiera di successo. I due si sono sposati nel 2013 e hanno una bellissima figlia, Sasha, nata nel 2000.

Natasha Stefanenko è una figura rinomata nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo una lunga permanenza in televisione, ha deciso di spostare la sua attenzione sul mondo online, anche se non ha escluso la possibilità di apparire in uno show televisivo se si presenterà l’occasione. Nonostante la sua fama, Natasha è sempre stata riservata quando si tratta della sua vita privata, tuttavia si sa che è sposata con Luca Sabbioni e ha una figlia di nome Sasha.