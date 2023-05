Sapete chi è Noa Kirel Eurovision Song Contest Israele: età, fidanzato e significato della canzone

Noa Kirel è una giovane artista israeliana che ha già una lunga carriera alle spalle nel mondo dello spettacolo, in particolare come cantante, attrice e conduttrice televisiva. Adesso Noa è la rappresentante di Israele all’Eurovision Song Contest 2023, con una canzone dal titolo Unicorn, che porta con sé un messaggio importante di accettazione e celebrazione della diversità.

Chi è Noa Kirel?

Noa Kirel è nata il 10 aprile 2001 a Ra’anana, in Israele, da genitori di origini marocchine e austriache. La sua passione per la musica l’ha portata a partecipare ad un reality show chiamato Pocherz, dove ha avuto la possibilità di realizzare il suo sogno di diventare una cantante famosa. Da allora, la sua carriera è decollata con successi come il brano Medabrim e il premio Best Israeli Act, ottenuto per la sua eccellenza nel campo della musica.

Il significato della canzone Unicorn di Noa Kirel

La canzone Unicorn di Noa Kirel è un gioco di parole sull’assonanza tra il termine “unica” e la parola “unicorno”, un animale mitologico che rappresenta la diversità e l’unicità. Il messaggio della canzone è quello di incoraggiare l’accettazione di se stessi e degli altri, celebrando la diversità e la bellezza che si trova in ogni persona.

La carriera di Noa Kirel

La carriera di Noa Kirel è iniziata quando aveva solo 13 anni con il brano Medabrim, che ha ottenuto un grande successo. Da allora, ha continuato a produrre musica di successo e ha avuto la possibilità di esibirsi in importanti eventi come gli Mtv Europe Music Awards. Inoltre, Noa ha preso parte anche ad alcune produzioni televisive, come il programma musicale Lipstar e la serie TV Kfula.

La vita privata di Noa Kirel

Non sono disponibili molte informazioni sulla vita privata di Noa Kirel, come ad esempio se sia fidanzata o single. La giovane artista si concentra principalmente sulla sua carriera e sul messaggio positivo che vuole trasmettere attraverso la sua musica.

In sintesi, Noa Kirel è una talentuosa artista israeliana con una carriera nel mondo dello spettacolo già ben avviata. La sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023 con la canzone Unicorn rappresenta un ulteriore traguardo nella sua carriera, offrendo anche un messaggio importante di accettazione e celebrazione della diversità.