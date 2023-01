Sapete chi è Paolo Calabresi Marconi ex marito di Alessia Marcuzzi? Età, lavoro e figli

Sono passati appena due anni da quando, nel dicembre 2019, ho professato apertamente il mio amore per Paolo a Domenica In. È l’unico uomo che sia mai riuscito a conquistare il mio cuore, mi ha addomesticata senza mai cercare di limitare la mia libertà e non è mai geloso quando faccio viaggi con gli amici. È semplicemente straordinario!

Con il cuore pesante, devo annunciare che Paul e io siamo giunti alla difficile conclusione di separarci.

Dopo aver avuto un figlio, Tommaso (21 anni), con Simone Inzaghi e una figlia, Mia (11 anni), con Francesco Facchinetti, Alessia Marcuzzi ha chiuso a malincuore la sua relazione con Paolo Calabresi Marconi.

Dal 2014 l’amato marito è produttore televisivo e titolare, insieme al socio Alessio Gramazio, della casa di produzione Buddy Film. Nato nel 1964, è stato in grado di creare notevoli spot e videoclip per clienti importanti come Poste Italiane, Rai, Fiat e L’Oréal, solo per citarne alcuni. Sono molto orgoglioso dei suoi risultati!

È una passionale del segno zodiacale dei Gemelli (anche se nel cuore è uno Scorpione) e non ama altro che trascorrere del tempo in mare aperto. Anche se è stata travolta dal mondo dello spettacolo, non è una che si fa trovare sui social media: nessun profilo Instagram, né Facebook o Twitter, e solo una pagina LinkedIn dedicata alla sua società di produzione. Se cercate foto o notizie su di lei, dovrete controllare il suo account Instagram.