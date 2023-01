Sapete chi è Patrizia De Blanck? Età, carriera, patrimoni compagno, figlia e amori della Contessa

Rai 1 si prepara per il consueto appuntamento pomeridiano con “Oggi è un altro giorno”, il programma in onda dalle 14 condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche la contessa Patrizia De Blanck. Approfittiamo dell’occasione per conoscerla meglio!

La biografia di Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck è nata a Roma il 9 novembre 1944. Suo padre è Lloud Dario, ultimo discendente della famiglia veneziana che un tempo possedeva il palazzo Ca’ Dario, e sua madre è l’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal. Il padre di Patrizia era cugino del terzo presidente di Cuba, Mario Marcia Menocal, e Segretario di Stato durante il suo mandato. Nel 1958, Patrizia è diventata una delle due vallette del programma televisivo “Il Musichiere” condotto da Mario Riva. Nel 2002 ha fatto il suo ritorno in televisione in “Chiambretti c’è” su Rai 2, e l’anno successivo è stata ospite fissa di “Domenica In”. Nel 2005, ha partecipato come concorrente al reality show “Il ristorante” su Rai 1 e nel 2008 ha preso parte a “L’Isola dei famosi”. Nel 2021-2022 è stata anche concorrente in “Avanti un altro pure di sera” condotto da Paolo Bonolis.

Il Gf Vip

Tra le sue recenti apparizioni in tv, menzioniamo anche la sua partecipazione all’ultimo “Grande Fratello Vip” a novembre 2021, quando la contessa è tornata nella casa più spiata d’Italia. L’anno precedente aveva invece partecipato come concorrente. Patrizia De Blanck si è sposata nel 1960 con l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner, ma il matrimonio è durato poco. Si è poi fidanzata con Farouk El Chourbagi, uomo assassinato nel 1964. Nel 1971 ha sposato Giuseppe Drommi, console di Panama, e nel 1981 dalla loro relazione è nata la figlia Giada. La contessa ha un profilo Instagram (@patriziadeblanckofficial) con oltre 53 mila followers.