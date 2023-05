Sapete chi è Sasha Sabbioni la figlia di Natasha Stefanenko? Età, fidanzato, papà, lavoro e dove vive

Sasha Sabbioni è famosa nel mondo dello spettacolo, non solo per le sue performance, ma soprattutto per essere la figlia di Natasha Stefanenko: un vero motivo di orgoglio!

Sasha Sabbioni, nata nel 2000 ad Ancona, è l’amata figlia di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni. Ha proseguito gli studi nella stimata High School di Los Angeles e ora studia ardentemente Economia e Management all’Università Cattolica di Milano.

Carriera

Il lavoro di Sasha Sabbioni può rimanere un mistero, ma il suo entusiasmo per la moda e lo spettacolo, ereditato dalla madre, è innegabile. È anche un’appassionata nuotatrice, che gareggia con vigore e passione.

Sasha Sabbioni è una ragazza radiosa e dotata che ha ricevuto in dono dalla madre Natasha Stefanenko la bellezza e l’amore per la moda. Nonostante la giovane età, ha già fatto molte esperienze notevoli, tra cui la partecipazione al reality show Pechino Express con la madre. Sebbene la sua vita privata sia tenuta nascosta, la sua presenza sui social media e il suo talento la rendono una figura amata dalle masse.

Nel game show ha avuto la possibilità di dimostrare il suo innegabile talento: la sua natura affettuosa, il suo umorismo autoironico e la sua sete di avventura sono emersi in tutta la loro evidenza. Insieme alla madre, ha formato l’amatissima squadra di “Madre e Figlia” e ha conquistato il cuore dei tanti spettatori affezionati del programma.

L’esperienza di Pechino Express è stata incredibilmente potente e ha permesso al legame tra le due donne di diventare ancora più forte e profondo.

Vita personale

Sasha Sabbioni protegge ferocemente la sua vita privata e non ci sono prove che indichino che abbia una relazione. Tuttavia, è possibile vivere la sua vita attraverso il suo account Instagram, dove ha un impressionante seguito di 29,3 mila seguaci e dove condivide i suoi splendidi servizi fotografici e le sue emozionanti avventure.