sapete chi è Simona Izzo? Età, marito, Ricky Tognazzi, figli, carriera e vita privata

Simona Izzo è un’attrice famosa e celebrata dell’industria televisiva e cinematografica italiana. Ha conquistato il cuore di molti con il suo carisma, la sua avvenenza e la sua bravura, raccogliendo un vasto e affezionato seguito.

Simona Izzo è nata a Roma il 22 aprile 1953 e ha iniziato a lavorare nel campo del doppiaggio in giovane età con grande entusiasmo. Nel 1990 ha ricevuto il Nastro d’Argento per aver prestato la voce fuori campo a Jacqueline Bisset in Scene di lotta di classe a Beverly Hills.

Ha fornito il doppiaggio vocale a numerose attrici americane di spicco, tra cui Kim Basinger, Daryl Hannah, Melanie Griffith, Glenn Close e Madonna. Inoltre, è stata la conduttrice di Giochi senza frontiere nel 1982 e nel 1987 ha fatto il suo debutto alla regia con il film Words and Kisses.

È l’attrice protagonista di diversi film, tra cui In My Room, Extraordinary Performance e Sympathizers & Anti-typicals. Nel 1997 ha recitato e diretto Camere da letto, seguito dal film Io no con Ricky Tognazzi del 2003 e nel 2007 da Tutte le donne della mia vita.

Nel 2012 ha partecipato con il figlio Francesco a Pechino Express, ma è stata eliminata alla quarta puntata. Nel 2017 è stato uno dei concorrenti della seconda stagione del Grande Fratello Vip.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi trionfi nel campo del cinema, della televisione e del teatro. Oltre alla carriera di attrice, la Izzo si è affermata anche come doppiatrice e sta esplorando il campo della regia.

In collaborazione con il marito Ricky Tognazzi, ha diretto la miniserie di Canale 5 L’amore strappato, con Sabrina Ferilli ed Enzo De Caro, riscuotendo un grande successo.