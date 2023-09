Sapete chi è Simone Giannelli? Chi è la fidanzata, età, lavoro e dove vivono

Biografia e carriera di un campione

Simone Giannelli è un giovane pallavolista italiano che, nonostante la giovane età, ha già raggiunto traguardi impressionanti.

Nato a Bolzano nel 1996, Simone ha sempre avuto una grande passione per la pallavolo. Ha iniziato a giocare fin da piccolissimo con il Bolzano e poi con il Trentino. Il suo talento emerge in poco tempo e nel 2014 inizia a giocare da professionista in Serie A.

In seguito ha l’opportunità di partecipare a un importante campionato che permetterà alla sua squadra di conquistare lo scudetto. Vince anche moltissime altre competizioni che gli consentono di affermarsi nel suo ruolo.

L’anno scorso è entrato a far parte della Sir Safety Perugia, squadra con cui ha vinto numerosi trofei e che gli ha conferito il titolo di miglior palleggiatore.

Fa parte anche della Nazionale italiana, con cui ha giocato nelle giovanili e partecipato a campionati europei e Coppe del Mondo, ottenendo grandissimi successi.

La dolce metà di Simone: Sally Montibeller

La vita di Simone Giannelli però non è interessante solo dal punto di vista sportivo, ma anche per quanto riguarda la sua situazione sentimentale.

Il campione è felicemente fidanzato con Sally Montibeller, una ragazza con cui è molto riservato. Sally è anche lei una sportiva: è campionessa di salto in alto e ha partecipato a Miss Italia, vincendo il titolo di Miss Linea Sprint e Miss Sport Trentino Alto Adige.

Anche Sally è giovanissima, ha solo 22 anni. I due vivono insieme nella bellissima Perugia, città in cui si è trasferito Simone per giocare con la squadra Sir Safety.

Un campione dal cuore d’oro

Nonostante la giovane età e i tanti successi, Simone Giannelli rimane con i piedi per terra. Il suo carattere mite e determinato lo rendono un esempio per i tanti giovani che si avvicinano alla pallavolo.

Sally e Simone sono una coppia affiatata e complice, entrambi accomunati dalla passione per lo sport. Il campione italiano è riuscito a conciliare brillantemente carriera e vita privata, rimanendo umile nonostante la fama.

Un grande in bocca al lupo a questo talentuoso ragazzo, che ha ancora una lunga e brillante carriera davanti a sè!