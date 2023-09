Sapete chi è Fabio Balaso? Chi è la compagna, età, lavoro e dove vivono

La straordinaria carriera di una stella del volley italiano

Fabio Balaso, nato il 20 ottobre 1995 a Camposampiero, è uno dei nomi di punta del volley italiano. La sua carriera è costellata di successi e trionfi.

– Dopo gli esordi nelle giovanili, nel 2011 si fa notare in Serie B1 con la Silvolley

– La svolta arriva nel 2012-2013 quando viene ingaggiato dal Padova in A2: qui vince la Coppa Italia e ottiene la promozione in Superlega

– Nel 2018 passa alla Lube Civitanova, con cui vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia

– In Nazionale contribuisce alla medaglia di bronzo ai Mondiali 2015, poi vince gli Europei 2021 e i Mondiali 2022

Insomma, una carriera straordinaria che lo ha reso uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. Una colonna su cui l’Italvolley può contare per continuare a mietere successi.

Vita privata: il matrimonio con Sara De Franceschi

Ma dietro il campione c’è anche un uomo con una vita sentimentale felice. Fabio Balaso ha sposato Sara De Franceschi il 30 luglio 2022, con una doppia cerimonia a Civitanova e in provincia di Padova.

– I due vivono insieme a Civitanova, nelle Marche

– Un amore solido e importante per Balaso

– Le nozze sono state celebrate prima con rito civile e poi con una bellissima festa nel padovano, tra la sua terra d’origine

Anche nella vita privata, quindi, il campione ha trovato la sua dolce metà per condividere gioie e successi. La coppia appare molto unita e affiatata, pronta ad affrontare insieme le sfide future, dentro e fuori dal campo da volley.