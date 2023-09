Sapete chi è Gianluca Galassi? Chi è la compagna, età, lavoro e dove vivono

Gianluca Galassi è uno dei giocatori di punta della nazionale italiana di pallavolo. Nato a Trento nel 1997, ha iniziato a giocare giovanissimo e oggi è considerato uno degli assi di questo sport.

La carriera di un campione

– A soli 15 anni entra nel settore giovanile della Trentino Volley

– Si distingue nei campionati giovanili di Serie C e Serie B2

– Nel 2013 debutta in Serie A2 dimostrando di essere pronto per il grande palcoscenico

– Gioca in squadre come Club Italia e Power Volley Milano continuando a crescere tecnicamente

– Il passaggio al Sir Safety Perugia gli regala la vittoria della Coppa Italia

– Nel 2019 vince una medaglia d’oro in un campionato mondiale

Si stima che il suo stipendio sia intorno ai 250 mila euro a stagione, in linea con gli standard per un giocatore di Serie A.

Vita privata lontana dai riflettori

Nonostante la fama raggiunta nel mondo della pallavolo, Gianluca tiene molto alla sua privacy. Poche infatti sono le informazioni che si hanno sulla sua vita sentimentale, che preferisce non condividere sui social.

Secondo alcune fonti, ci sarebbe però una persona speciale al suo fianco, anche se l’identità rimane avvolta nel mistero. Quel che è certo è che la passione per lo sport rimane centrale nella sua vita e uno dei motori che lo spinge a dare sempre il massimo.