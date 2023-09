Sapete chi è Riccardo Sbertoli? Chi è la compagna, età, lavoro e dove vivono

Riccardo Sbertoli è uno dei talenti emergenti della pallavolo italiana. Nel 2022, all’età di soli 24 anni, ha raggiunto l’apice della carriera vincendo la medaglia d’oro ai Mondiali con la Nazionale maschile. Ma chi è davvero questo campione? Scopriamo insieme alcuni aspetti della sua vita.

Carriera folgorante nel volley

– Originario di Milano, classe 1998, Sbertoli inizia a giocare a pallavolo fin da giovanissimo

– Si mette in luce nelle squadre giovanili italiane dimostrando grandi doti

– Approda presto in Serie A e in Nazionale, diventando un punto fermo nonostante la giovane età

– Nel 2021 vince l’Europeo con l’Italia e nel 2022 conquista l’oro ai Mondiali

Compenso da top player

– Non si conoscono cifre ufficiali, ma si stima guadagni circa 250.000 euro a stagione

– Uno stipendio da top player, meritato per il suo talento e i risultati ottenuti

Relazione con una collega pallavolista

– Fino a poco tempo fa la sua vita sentimentale era avvolta dal mistero

– Di recente ha condiviso sui social alcune foto con Beatrice Badiali, pallavolista della Nazionale femminile

– I due condividono la passione per la pallavolo e sembrano molto affiatati

– Chissà se la loro storia d’amore seguirà le orme delle coppie sportive più famose

Insomma, Riccardo Sbertoli rappresenta uno dei talenti più luminosi della pallavolo italiana, sia dal punto di vista tecnico che umano. Il suo percorso è appena all’inizio e siamo certi che sentiremo ancora parlare di lui.