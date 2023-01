Sapete chi è Stefano Fresi? Età, vita privata, moglie, figlio, carriera

Stefano Fresi, uno degli attori italiani più applauditi degli ultimi tempi e conduttore del programma televisivo Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, ha appena raggiunto un altro notevole traguardo con l’uscita de I Migliori Giorni. Non perdete questa incredibile occasione di assistere alla sua genialità!

A 48 anni, Stefano Fresi è nato a Roma il 16 luglio 1974. Non è solo attore, ma anche doppiatore, musicista e compositore. Inizialmente ha frequentato la facoltà di Lettere, ma poi ha deciso di seguire la sua passione per il teatro. La sua prima esperienza artistica è con un trio comico-musicale insieme alla sorella Emanuela e al cognato Toni. Nel 2004 ha avuto la sua prima esperienza televisiva nella fiction di Rai 1 Un medico in Famiglia, dove ha interpretato il ruolo di Rosalbo. L’amore per il teatro ha spinto la sua carriera cinematografica, rendendolo l’artista di successo che è oggi.

Stefano Fresi è felicemente sposato con la collega e doppiatrice Cristiana Polegri. La Polegri è una sassofonista di talento, insegnante di musica e vocal coach, e ha tre anni in più del marito. I due sono genitori orgogliosi del loro figlio, Lorenzo Fresi. Per condividere momenti di vita familiare e contenuti personali, Stefano ha un account Instagram con 150 mila follower.

Cristiana si è recentemente fatta notare nel mondo della televisione con il suo debutto nella popolare fiction di casa Rai, E’ arrivata la felicità.

L’ascesa

Vent’anni fa, la carriera di Stefano Fresi è salita alle stelle quando è stato scelto per il ruolo di Secco in Romanzo Criminale. Questo ha portato alla sua prima nomination ai David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film Smetto quando voglio. Inoltre, ha avuto un lungo e proficuo sodalizio con l’amico Edoardo Leo, recitando insieme in diversi film tra cui Noi e la Giulia e Lasciarsi un giorno a Roma, disponibile su Netflix, e I Migliori Giorni, nelle sale di tutta Italia da Capodanno. È chiaro che il successo di Stefano Fresi è meritato e che la sua collaborazione con Edoardo Leo è una testimonianza del suo talento.

Fresi ha avuto un enorme successo anche in altri film, tra cui La Befana vien di notte, Figli, Ogni maledetto Natale e l’acclamato C’è tempo, diretto dall’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, con lui e la musicista Simona Molinari.

Con anni di successi come doppiatore, Stefano Fresi è stato recentemente scelto come testimonial della campagna pubblicitaria di Disney+ per il Natale 2020. Ha inoltre partecipato al programma di Roberto Bolle Danza con me su Rai 1 e attualmente è protagonista della serie televisiva di Sky I delitti del Bar Lume con Filippo Timi, Lucia Mascino e Corrado Guzzanti. La sua impressionante lista di successi è innegabile e il suo talento è innegabile.