Sapete chi è Tommaso e Mia, i figli di Alessia Marcuzzi: scopri tutto su di loro!

Tommaso Inzaghi: Il Primogenito

Tommaso Inzaghi, nato il 29 aprile 2001 da Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, è un giovane talento con una passione per l’arte e gli affari. Mentre sua madre ha intrapreso la carriera televisiva, Tommaso ha scelto di seguire un percorso accademico internazionale, studiando business, media e fotografia a Londra. La sua esperienza lo ha portato a diventare co-fondatore del collettivo Gypsy Tales, unendo la sua passione per la musica e l’arte. Nonostante la sua vita sia divisa tra diverse città, tra cui Roma, Milano e Londra, Tommaso rimane sempre vicino alla sua famiglia. È un fratello maggiore esemplare per Mia e per i suoi altri due fratellastri nati dalla relazione successiva di suo padre Simone Inzaghi con Gaia Lucariello. Alessia Marcuzzi è orgogliosa del giovane uomo che Tommaso sta diventando e il loro legame è forte.

Mia Facchinetti: La Secondogenita

Mia Facchinetti è la secondogenita di Alessia Marcuzzi, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. Ha ereditato il carisma e la vivacità dei suoi genitori. Nonostante sia più giovane di Tommaso, Mia ha due fratelli minori, Liv e Leone, nati dall’unione tra Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol. Alessia Marcuzzi si impegna a mantenere un ottimo rapporto con i suoi ex partner per il bene dei figli, creando una famiglia allargata basata sul rispetto reciproco e la condivisione di momenti importanti. Mia ha l’opportunità di crescere in un ambiente familiare moderno e inclusivo, godendo di un’infanzia serena e piena di affetto.

L’impegno di Alessia Marcuzzi per la famiglia e il lavoro

Alessia Marcuzzi non è solo una madre affettuosa, ma anche una donna di successo nel mondo degli affari. La sua azienda, Marks&Angels, assorbe gran parte del suo tempo, ma non le impedisce di dedicarsi ai suoi figli e alle loro esigenze. La passione per il cinema e le serie TV, come il momento speciale trascorso insieme guardando “Stranger Things”, dimostra quanto sia importante per lei trascorrere del tempo di qualità in famiglia. Alessia segue da vicino le carriere e le scelte di vita dei suoi figli e si impegna a creare ricordi preziosi insieme a loro, condividendo passioni e interessi che rafforzano il loro legame.





Nata a Vallo della Lucania, Alessia Marcuzzi ha sviluppato nel corso della sua vita una passione per la scrittura e la cucina. Si occupa di intrattenimento e gastronomia, ponendo sempre l’accento sulla semplicità nella comunicazione, perché quando si leggono i suoi articoli tutti devono sentirsi a casa.