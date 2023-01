Sapete dove abita Francesca Chillemi? Bellissima casa in America

Non potete perdervi la straordinaria casa di Francesca Chillemi nella Grande Mela! Il suo loft luminoso e superbamente arredato è uno spettacolo da vedere. Francesca è un volto noto della televisione, avendo vinto il titolo di Miss Italia nel 2003 e attualmente è protagonista della fiction “Viola come il Mare” su Canale 5. Interpreta il ruolo di Viola Vitale, una giovane giornalista d’inchiesta che soffre per il fatto di non essere in grado di gestire il proprio lavoro. Interpreta il ruolo di Viola Vitale, una giovane giornalista d’inchiesta affetta da sinestesia, che viaggia da Parigi a Palermo alla ricerca del padre. Una storia intrigante e ricca di colpi di scena, che vi terrà avvinti dall’inizio alla fine.

Francesca Chillemi ha sicuramente fatto colpo su tutti noi, non solo per la sua splendida bellezza, ma anche per il suo successo. Dalla vittoria di Miss Italia nel 2003 ai suoi ruoli attuali, è diventata una figura molto amata, soprattutto sui social media dove ha un grande seguito. Indimenticabile la sua interpretazione di “Azzurra” nella fiction Che Dio ci Aiuti in onda su Rai 1. Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzata con Stefano Rosso dal 2014 e la coppia ha una figlia, Rania. Quello che molti non sanno è che la famiglia vive in una casa davvero incantevole nella Grande Mela.

Venite a scoprire l’affascinante dimora di Francesca Chillemi, dall’Italia alla vivace città di New York! Situato nel cuore della Grande Mela, questo è un luogo da non perdere.

Francesca Chillemi e il suo compagno Stefano Rosso hanno scelto la vivace città di New York come loro casa, dove hanno cresciuto la figlia Rania. Nonostante i suoi frequenti spostamenti verso i set televisivi della Capitale, il cuore di Francesca rimane nella Grande Mela. Spesso condivide sui social media scorci della sua bella casa di New York, ricordandoci la bellezza della città.

Questo delizioso, spazioso e luminoso loft è pieno di divani ed è perfetto per accogliere gli ospiti. In occasioni speciali, come la Pasqua, l’attrice ama festeggiare con la sua famiglia in una casa piena. Le ampie finestre lasciano entrare molta luce, creando un’atmosfera calda e invitante. La cucina è stata progettata con gusto e con linee pulite ed eleganti, dove l’attrice può essere trovata a preparare piatti deliziosi o soluzioni ecologiche come il sapone fatto in casa. Non è semplicemente affascinante? Noi pensiamo di sì!