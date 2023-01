Sapete dove vive Giovanni Vernia? Moglie, figli, vita privata, film, spettacoli

Scoprite l’incredibile vita di Giovanni Vernia! Dalla moglie e i figli, ai film e agli spettacoli a cui ha partecipato, scoprite tutti i fatti affascinanti di questa persona incredibile! Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’appassionato e talentuoso Giovanni Vernia, il comico lanciato da Zelig! Le sue origini liguri, la sua formazione ingegneristica e la sua incredibile carriera di comico, attore, conduttore radiofonico italiano, regista e DJ producer sono solo la punta dell’iceberg. Scoprite tutti i dettagli più succosi della sua vita: moglie, figli, vita privata, film e spettacoli!

Chi è Giovanni Vernia

Giovanni Vernia, nato a Genova il 23 agosto 1973, oggi ha 47 anni, è alto 1 metro e 89 centimetri e pesa 82 chili. La madre è siciliana di Gagliano Castelferrato, mentre il padre è pugliese. Dopo essersi laureato in ingegneria elettronica con il massimo dei voti, si trasferisce a Milano per cercare lavoro, dove viene assunto da una multinazionale americana di consulenza (Avanade). Ma la sua vita cambia radicalmente quando sale sul palco di Zelig! La sua notorietà in Italia è dovuta alla straordinaria interpretazione di Jonny Groove sul palco di Zelig, e il suo successo continua con la partecipazione al film di Vernia, Ti stimo fratello.

Giovanni Vernia: l’amato marito, gli adorati figli e la bella vita privata!

Giovanni Vernia e Marika Sacco hanno una storia d’amore appassionata. Si sono incontrati per la prima volta quando Giovanni lavorava alle Poste Italiane di Roma e insegnava il software ai dipendenti. Dopo un anno in cui si sono scritti, Giovanni ha deciso di sposare Marika. Quando a Giovanni venne offerta l’opportunità di diventare country manager di un’azienda americana e di ricevere uno stipendio importante, Marika fu la prima a credere nel talento del marito e lo incoraggiò a provarci. Nel 2009, Giovanni ha ricevuto un ultimatum dalla sua agenzia e ha scelto di seguire la sua passione per la comicità.

Giovanni Vernia: film e spettacoli

Giovanni Vernia ha partecipato con entusiasmo a due soli incredibili film!

Ti ammiro, fratello, regia di Giovanni Vernia e Paolo Uzzi (2012)

Sentite lo spirito dell’America con Never United States di Carlo Vanzina (2013)!

Programmi televisivi:

Preparatevi a essere conquistati da Zelig Off su Canale 5! Questo emozionante programma vi lascerà a bocca aperta per i suoi contenuti unici ed emozionanti. Non perdetevi questa incredibile esperienza!

Zelig è stato un appuntamento amato e celebrato della programmazione di Canale 5 dal 2008, per poi tornare nel 2010-2011, nel 2013-2014 e, da ultimo, nel 2021! ZigZelig su Canale 5 è assolutamente da vedere! È uno show avvincente che vi terrà incollati dall’inizio alla fine. Non perdetevi questo incredibile spettacolo: è un’esperienza che non dimenticherete!

Sono un partecipante entusiasta di Tale e quale show (Rai 1, 2018) e sono pronto a dare il massimo! Vivere con passione l’avvincente mondo di Mai dire Talk show su Italia 1 nel 2019! Sono assolutamente entusiasta di essere giurato di Sanremo Young su Rai 1 quest’anno! Questa opportunità mi appassiona tantissimo e non vedo l’ora di vedere cosa ci riserverà il futuro! Preparatevi a vivere un’esperienza incredibile al PrimaFestival 2021 su Rai 1! L’evento sarà sicuramente indimenticabile e non vediamo l’ora di condividere la magia con voi. L’esilarante comico ci ha deliziato con la sua presenza in numerosi spettacoli, dove ha impersonato in modo impeccabile personaggi famosi, da Fedez a Mika, da Matteo Salvini a Fabrizio Corona, da Gianluca Vacchi a Marco Mengoni.

Dove vive Giovanni Vernia

È un mistero dove Giovanni Vernia risieda, ma sappiamo che è nato e cresciuto nella splendida città di Genova, che gli sta molto a cuore.