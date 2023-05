Sapete perché Milena Miconi, Manila Nazzaro, Matilde Brandi e Angela Melillo sono amiche: cosa sappiamo

Matilde Brandi, Angela Melillo, Milena Miconi e Manila Nazzaro si presenteranno a Verissimo per parlare della loro amicizia.

Le ragazze del Bagaglino, Matilde Brandi, Angela Melillo, Milena Miconi e Manila Nazzaro, si sono fatte notare sui social media per la loro serie di balli che ricordano epoche passate.

Il legame tra loro, che risale ai tempi in cui si esibivano negli spettacoli del Bagaglino, si è rafforzato nel tempo. Nonostante non abbiano mai lavorato insieme, la loro storia comune non ha fatto altro che amplificare la loro voglia di riunirsi e continuare a portare gioia al pubblico attraverso la loro danza.

Inoltre, il ricongiungimento dell’ex-vippona Milena Miconi ha rappresentato un’occasione per i quattro di riunirsi, e da allora sono inseparabili. Questo ha dato loro l’opportunità di riavvicinarsi e di riconoscere la solidarietà femminile, spesso dimenticata, presente nella televisione italiana.

Il forte legame di amicizia tra queste quattro donne si manifesta chiaramente nei loro balletti. Con molta ironia e naturale sensualità, si divertono a stare in compagnia e a condividere la passione per la danza. Lo dimostrano i loro video, dove le si vede sorridere e ballare insieme come se si esibissero ancora sul palco del Bagaglino.

La loro aspirazione non è solo quella di divertirsi, ma anche di regalare piacere e allegria a chi li osserva sui social media. Lo dimostra il successo dei loro balli su TikTok e Instagram.

Al video iniziale, che riportava la popolare frase Mon Amour di Annalisa, ne è seguito un altro che includeva la celebre canzone di Gloria Estefan, Conga. Gli Highlanders, come si definiscono loro stessi, hanno conquistato il pubblico con i loro balli e il pubblico sembra apprezzare molto la loro rivisitazione della coreografia classica.

Il 7 maggio le quattro showgirl saranno ospiti del seguitissimo talk show di Silvia Toffanin, Verissimo, per parlare della loro relazione.