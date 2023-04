Sapete quando è morta Catherine Spaak? Causa morte, marito e figli dell’attrice

Catherine Spaak è nata a Boulogne-Billancourt il 3 aprile 1945 e si è spenta a Roma il 17 aprile 2022.

Catherine Spaak si è purtroppo spenta il 17 aprile, all’età di 77 anni. Era stata colpita da un ictus dal 21 luglio 2021, mentre era in vacanza a Sabaudia. I suoi familiari si erano accorti che le sue condizioni erano diventate più gravi di prima, portando alla sua morte.

Marito e figli

Catherine Spaak si è sposata tre volte nel corso della sua vita. All’età di 18 anni si è sposata con Fabrizio Capucci. Successivamente, si è legata a Johnny Dorelli e hanno avuto un figlio, Gabriele Guidi, che hanno sposato nel 1972. Il matrimonio è durato sei anni prima di finire. Nel 1993 la Spaak ha sposato Daniel Rey, un famoso architetto, e ha divorziato nel 2010.

Biografia

All’età di quindici anni, Catherine debutta al cinema in “Dolci inganni” (1960), diretto da Alberto Lattuada, in cui interpreta il personaggio della “ninfetta”. Per tutti gli anni ’60 e ’70 ha collaborato con noti registi italiani, tra cui Dino Risi in “La voglia matta” e “Il sorpasso” (entrambi del ’62), Damiano Damiani in “La noia” (1963), Luigi Comencini in “La bugiarda” (1964), Mario Monicelli in “L’armata Brancaleone” (1966), Pasquale Festa Campanile in “Adulterio all’italiana” (1966) e Steno in “Febbre da cavallo” (1976). Questi progetti contribuirono a farla conoscere al pubblico e la resero un’icona per le giovani donne dell’epoca.

In seguito ha presentato le tre versioni iniziali di Forum, dal 1985 al 1988, ma il suo talk show più noto e prospero è stato Harem, andato in onda su Rai Tre per 15 edizioni.

Si è inoltre dedicata alla stesura di cinque pubblicazioni, la prima delle quali è stata “Da me” nel 1994 e culminata con “Blue Love” nel 2011.

Nel 2007 ha partecipato a Ballando con le stelle, ma è stata eliminata alla terza settimana. Nel 2015 ha partecipato come concorrente alla decima edizione del reality show L’isola dei famosi, andato in onda su Canale 5.