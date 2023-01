Sara Simeoni, chi è il marito Erminio Azzaro e il figlio Roberto

L’impareggiabile Sara Simeoni, vera e propria icona dell’atletica italiana, ha brillato di recente nell’estate 2020, quando è apparsa su Il Circolo degli Anelli, programma di Rai2 che ha accompagnato gli appassionati alle Olimpiadi di Tokyo. Non si è mai tirata indietro di fronte a una sfida, inserendo umorismo e spettacolarità nelle sue apparizioni, e di recente ha parlato a Da noi… a ruota libera di come sia stata “messa in ombra” negli ultimi anni e di come abbia promosso giovani atleti. Alla domanda su un’eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2022, la sua risposta è stata un criptico “chissà!” ed è certo che oggi sarà ospite di Quelli che il lunedì su Rai2. Sara Simeoni è una delle più grandi atlete della storia dello sport, avendo conquistato tre medaglie olimpiche nel salto in alto e stabilito molti record nel suo tempo. È un’ispirazione per tutti noi!

L’estate della Simeoni è stata a dir poco straordinaria! Dagli ipnotici siparietti con Jury Chechi, ai leggiadri balletti con la Di Francisca, fino all’episodio finale in cui Sara si è presentata con un abito e un’acconciatura tradizionali giapponesi: è stata una stagione di pura gioia! Il suo successo sui social media è stato travolgente; sono nati gruppi di fan come “I figli di Sara Simeoni”, che hanno messo in luce il lato divertente e giocoso di questa leggenda dell’atletica che non sapevamo esistesse! In una recente intervista, la Simeoni ha espresso la sua sorpresa: “Non avevo idea di cosa potesse emergere dalla mia presenza. Era tutto così strano e per certi versi casuale”. Non potremmo essere più orgogliosi dei risultati ottenuti da Simeoni quest’estate!

A 68 anni, la Simeoni, nativa di Rivoli Veronese, è ancora appassionata come non mai di salto in alto. Ha vinto 14 campionati italiani, ha detenuto il record italiano per 36 anni e si è anche guadagnata il record mondiale. Anche la sua carriera olimpica è stata impressionante: medaglia d’argento a Montreal 1976, oro a Mosca 1980 e argento a Los Angeles 1984. Ha vinto anche ai Campionati europei nel 1978. Oltre a essere una dirigente Fidal del Veneto, la Simeoni è anche docente di Scienza dell’esercizio all’Università di Chieti. Vive a Verona con il marito Erminio Azzero, ex ostacolista e istruttore di atletica leggera che ha convinto ad allenarla (“se non mi alleni, smetto”). Insieme hanno un figlio, Roberto, che è stato campione italiano di salto in alto nel 1990. La Simeoni è una vera ispirazione e la sua passione per il salto in alto non ha eguali.