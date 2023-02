Saverio Costanzo chi è figlio di Maurizio? Età, carriera, vita privata e papà

Saverio Costanzo è il figlio di Maurizio Costanzo, nato dalla sua storia d’amore con Flaminia Morandi. Un figlio che è sempre stato al fianco del genitore dimostrandogli tutto il suo grande affetto e amore. A un giorno dalla sua scomparsa, oggi la salma dell’amato giornalista è esposta in Campidoglio per l’ultimo saluto da tutta Italia.

Saverio è con noi da diverse ore ed è molto stanco. Ha salutato ancora una volta il suo amato genitore. Questo grande lutto ha scosso tutti gli italiani, ma soprattutto la sua famiglia che non sarebbe mai stata pronta a un dolore così grande.

Di seguito vogliamo delineare la vita privata, il lavoro e la biografia di Maurizio Saverio Costanzo. Scopriamo insieme chi è veramente quest’ultimo e cosa fa nella vita.

Saverio Costanzo è un nome noto nell’industria cinematografica. Ha lavorato in alcuni grandi film e ha vinto molti premi. La sua vita privata è altrettanto interessante di quella lavorativa.

Saverio Costanzo è nato a Roma nel 1975 ed è regista e sceneggiatore. È il secondo dei figli di Maurizio Costanzo. Il padre non è mai stato sposato, ma nel 2007 è stato legato sentimentalmente alla iena Sabrina Nobile, con la quale ha avuto due figli.

Costanzo ha conseguito una laurea in Sociologia della Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma, che gli ha permesso di intraprendere la carriera di conduttore radiofonico. Dopo la rottura con la madre dei suoi figli, ha intrapreso una nuova relazione con l’attrice Alba Rohrwacher.

In seguito ha iniziato a lavorare come sceneggiatore di programmi televisivi per l’emittente Rai, curando anche diversi spot pubblicitari. Negli anni ’90 decide di trasferirsi a New York per acquisire maggiore esperienza. Lì inizia a lavorare come cameraman, assistente alla regia e documentarista.

Il film Private di Saverio Costanzo lancia un forte messaggio di sostegno alla causa palestinese. Il film è uscito nel 2004 ed è stato apprezzato per la sua potente rappresentazione della lotta del popolo palestinese.

Il film si concentra sulla vita quotidiana di una famiglia palestinese. Mostra come la vita in luoghi in perenne guerra sia divisa tra la violenza e il desiderio di libertà che attanaglia le famiglie. Grazie a questo film, Saverio ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente, permettendogli di vincere anche il Pardo d’oro.

Maurizio ha dichiarato in un’intervista che tra lui e suo figlio Saverio c’è molta stima e fiducia, anche se non parlano molto perché si capiscono con un solo sguardo.