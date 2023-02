Gabriele Costanzo chi è? Età, origini, fidanzata e lavoro del figlio adottato da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Gabriele Costanzo è nato nel 1992 e ha 31 anni. È stato accolto nella famiglia di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi nel 2002, quando aveva solo 10 anni.

Gabriele Costanzo è nato nel 1992 e ha 31 anni. È stato adottato da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi nel 2002, quando aveva solo 10 anni. Maria De Filippi ricorda il loro primo incontro:

Ero molto nervosa quando ho incontrato Gabriele per la prima volta. All’epoca aveva solo 10 anni e mi sentivo come se stessi affrontando un esame per il quale non potevo prepararmi. Continuavo a pensare: “E se faccio un casino e non gli piaccio?”.

Maria ha raccontato quanto sia stato lungo il periodo di conoscenza tra lei e suo figlio. All’inizio non l’ha accolta bene. Poi trascorse 10 giorni a casa De Filippi-Costanzo per le vacanze di Natale e tutto cambiò.

Gabriele Costanzo età, origini

Non si sa nulla dei genitori biologici di Gabriele. È stato lasciato all’orfanotrofio da piccolo e non ci sono informazioni sulla sua provenienza.

La fidanzata

Gabriele e Francesca Quattrini, 22enne romana studentessa dell’Istituto Europeo di Design (IED), sono stati fidanzati per qualche tempo. Tuttavia, i due si sono lasciati nel settembre 2022.

In precedenza Gabriele aveva avuto una relazione con un’altra ragazza romana, Giorgia Milanini.

Lavoro

Gabriele ha lasciato gli studi nel 2009 dopo la maturità e ha iniziato a lavorare per la Fascino come assistente alla produzione di alcuni programmi condotti dai suoi genitori. È noto infatti che si è occupato del casting di Uomini e Donne e del montaggio delle puntate. Nel 2017 inizia anche a lavorare con il padre nel famoso talk show Maurizio Costanzo Show. Nel 2021 fonda una casa discografica e nello stesso anno mette sotto contratto Luigi Strangis e Alex del talent show Amici.

Gabriele è un giovane di successo che ha realizzato molto in poco tempo. È chiaramente molto talentuoso e ha un futuro brillante davanti a sé.