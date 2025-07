Con un fucile nella lavanderia dell’ex: tenta la fuga, parte un colpo in strada. Paura a Trento

Momenti di tensione a Trento, dove un uomo di settant’anni ha fatto irruzione nella lavanderia della sua ex moglie con un fucile carico. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, un colpo è partito accidentalmente, rischiando di ferire i militari.





Un grave episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 14 luglio a Trento, nei pressi della lavanderia “Lavalux” in via Romagnosi. Un uomo di settant’anni, divorziato dalla titolare del negozio, ha fatto irruzione armato di un fucile da caccia carico, generando il panico. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avuto l’intenzione di intimidire la sua ex moglie, che gestisce l’attività commerciale insieme alla figlia.

La situazione è degenerata rapidamente quando una pattuglia della Guardia di Finanza, allertata dalla vicinanza della caserma al luogo dell’accaduto, è intervenuta per disarmare l’uomo. Durante il confronto, il settantenne avrebbe minacciato anche i finanzieri. Poco dopo, una volante della polizia è giunta sul posto per fornire supporto ai militari.

Approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, che aveva distolto l’attenzione per osservare l’arrivo della volante, i finanzieri hanno tentato di immobilizzarlo. Durante la colluttazione, però, è partito accidentalmente un colpo dal fucile. Il proiettile ha mancato di poco uno dei due finanzieri intervenuti, generando momenti di grande paura tra i presenti.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sul posto erano già accorsi anche i sanitari del 118 per garantire un rapido intervento in caso di emergenza. Dopo il colpo esploso, i militari sono riusciti a bloccare e disarmare l’uomo, che è stato successivamente arrestato e portato via dalle forze dell’ordine.

L’accusato dovrà ora rispondere delle gravi accuse mosse contro di lui, tra cui quella di tentato omicidio. Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli della vicenda e verificare eventuali responsabilità aggiuntive.

Il drammatico episodio ha scosso profondamente la comunità locale e ha messo in evidenza l’importanza della tempestività nell’intervento delle forze dell’ordine in situazioni critiche come questa.