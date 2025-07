Principessa Charlotte sfida il galateo reale a Wimbledon: smalto rosa alle unghie in vista della finale

La finale maschile di Wimbledon, svoltasi ieri a Londra, ha visto il trionfo di Jannik Sinner, che ha sconfitto Carlos Alcaraz in un match appassionante. L’evento, noto per la sua eleganza e tradizione, ha ospitato come di consueto la famiglia reale britannica. Kate Middleton, madrina del torneo, ha premiato personalmente il vincitore, indossando un raffinato abito blu royal che ha incarnato perfettamente il suo stile impeccabile. Tuttavia, a catturare l’attenzione del pubblico non è stata solo la Duchessa di Cambridge, ma anche sua figlia, la principessa Charlotte, che ha sfoggiato un dettaglio inaspettato: uno smalto rosa che ha sorpreso molti osservatori.





La famiglia reale si è presentata sugli spalti vestita in tonalità coordinate di blu, dimostrando un’eleganza senza tempo. La giovane principessa Charlotte, che sta crescendo sotto i riflettori, ha indossato un abito avorio con dettagli blu, caratterizzato da una gonna midi con balze e un bustier smanicato decorato con volant e un fiocchetto in vita. Ai piedi, un paio di ballerine Mary Jane firmate Papouelli hanno completato il look, mentre un paio di occhiali da sole e un ventaglio in tinta con quello della madre hanno aggiunto un tocco di raffinatezza al suo outfit.

Nonostante il suo stile sia stato ampiamente apprezzato, è stato lo smalto rosa sulle unghie della principessa a suscitare maggiore curiosità. Secondo le regole dell’etichetta reale, le donne della famiglia reale dovrebbero limitarsi a indossare smalti dai colori neutri e sobri. Tuttavia, considerando la giovane età di Charlotte, che ha solo 10 anni, questa scelta è stata interpretata come un piccolo capriccio innocente, tollerato senza critiche. Il colore vivace dello smalto, abbinato alle trecce che ricordavano lo stile di Rapunzel, ha contribuito a creare un’immagine fresca e moderna della principessina.

L’evento sportivo è stato anche l’occasione per celebrare il talento di Jannik Sinner, che ha conquistato il titolo nella prestigiosa competizione. La presenza della famiglia reale a Wimbledon è ormai una tradizione consolidata, e quest’anno non ha fatto eccezione. Kate Middleton, in particolare, ha svolto il ruolo di madrina con grande eleganza, confermando la sua dedizione al tennis e agli eventi culturali del Regno Unito.

La scelta di Charlotte di indossare uno smalto colorato potrebbe sembrare banale per molti, ma all’interno del rigido protocollo reale rappresenta una piccola deviazione dalle consuetudini. Questo dettaglio evidenzia come anche i membri più giovani della famiglia reale possano esprimere la propria personalità attraverso piccoli gesti, pur rispettando il contesto formale in cui si trovano.

In ogni caso, la giovane principessa continua a dimostrare uno stile impeccabile e una crescente sicurezza in pubblico. La sua presenza a Wimbledon accanto alla madre non è passata inosservata e ha contribuito a rendere l’evento ancora più memorabile. Sarà interessante osservare come Charlotte evolverà il proprio stile nei prossimi anni e se continuerà a introdurre elementi personali nel rispetto delle tradizioni reali.

Wimbledon rimane uno degli appuntamenti più attesi dell’estate britannica, non solo per gli appassionati di tennis ma anche per chi segue con i