Scandalo in ospedale: Muore dopo uno stupro, la famiglia chiede verità e giustizia - Controcopertina

Introduzione: Una storia sconvolgente ha scosso profondamente tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza. Una anziana donna è morta dopo essere stata vittima di uno stupro in un ospedale, dove era ricoverata per gravi problemi di salute. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per individuare il responsabile di questo atto criminale, conducendo all’arresto di un operatore sanitario. Tuttavia, in seguito è stato rilasciato per presunta mancanza di prove sufficienti.

La lotta della famiglia per la verità e la giustizia

La famiglia della donna anziana, che è morta a causa di uno stupro perpetrato in un luogo che dovrebbe essere sicuro come un ospedale, non si è mai arresa. Essi chiedono che tutti i dubbi siano chiariti al più presto, affinché la giustizia possa finalmente essere fatta. La donna, che aveva 75 anni, era stata colpita da un improvviso ictus ed era in terapia intensiva quando si è verificato questo agghiacciante episodio.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i parenti dell’anziana morta a seguito dello stupro avvenuto presso il Blackpool Victoria Hospital in Inghilterra, hanno dichiarato: “Pensavamo che l’autopsia avrebbe rivelato che era morta a causa dell’ictus, ma invece abbiamo scoperto che è stata aggredita nel momento più vulnerabile, quando non poteva urlare né difendersi”. Sebbene l’incidente sia avvenuto nel 2018, i familiari stanno ora chiedendo aiuto per identificare l’autore di questa violenza, come confermato dall’autopsia.

Nonostante siano trascorsi cinque anni, la polizia del Lancashire non è ancora riuscita a giungere alla verità. Di fronte a questa situazione, la famiglia di Valerie Kneale ha deciso di offrire una ricompensa di 20.000 sterline a chiunque fornisca informazioni utili per individuare lo stupratore, responsabile dell’emorragia interna che ha causato la morte della donna. L’organizzazione benefica Crimestoppers, che sostiene la famiglia, ha affermato: “Nonostante siano passati quasi cinque anni, i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici di Valerie che cercano disperatamente risposte sulla dinamica di quanto accaduto”.

La ricompensa offerta dalla famiglia della povera anziana è di grande importanza. Crimestoppers ha concluso: “Valerie era un paziente ospedaliero che stava ricevendo cure mediche importanti quando è stata vittima di un terribile attacco che alla fine le è stato fatale. Crediamo che ci siano persone che sanno cosa è accaduto o che hanno dei sospetti”.