Scandalo nel mondo dello spettacolo: Giuliana De Sio calunniata come Mia Martini!

Giuliana De Sio, celebre attrice italiana, si è aperta su un dolore che ha segnato la sua carriera e la sua vita personale. In un’intervista esclusiva a Repubblica, ha raccontato come certe voci infondate abbiano gettato un’ombra sulla sua carriera, parallela a quanto accaduto a Mia Martini anni prima. Questo è il suo racconto.

La Diceria che Ha Oscurato il Successo

De Sio ha espresso la sua convinzione che le voci che la dipingevano come una persona dal carattere difficile abbiano danneggiato irreparabilmente la sua carriera. Negli anni ’80, era una delle attrici più ambite dai registi e poteva permettersi di rifiutare persino maestri del calibro di Jean-Luc Godard. Tuttavia, qualcosa si è spezzato, e il cinema, che una volta era stata la sua grande passione, è diventato una delusione.

Il Prezzo della Bellezza e delle Dicerie

Colpa della sua eterna giovinezza, come ha spiegato, le è stato impedito di ottenere ruoli significativi nel cinema e in televisione. Questo a causa della convinzione che non avesse l’età giusta per certi ruoli. Per De Sio, questo è stato un pregiudizio insensato e ingiusto che le ha negato opportunità meritate.

Le Sfide del Carattere Determinato

Nonostante neghi di essere una persona impossibile, De Sio ha raccontato di episodi che evidenziano la sua determinazione. Un confronto fisico con Gianni Amelio durante le riprese di un film per la TV, e l’episodio con Jean-Luc Godard, che l’ha offesa in modo sconcertante, dimostrano che è una donna che non si fa mettere i piedi in testa.

Tra Successi e Traumi Familiari

L’intervista offre anche uno sguardo sul lato privato di De Sio, con la rivelazione toccante di un tentato suicidio da adolescente. Cresciuta in una famiglia instabile, ha vissuto con una madre alcolizzata, il cui comportamento imprevedibile le ha lasciato segni profondi. L’attrice ha ammesso di aver cercato l’attenzione in modi autolesionisti, un periodo buio che ha contribuito a definire la sua resilienza.

Giuliana De Sio, con la sua storia di successi e sfide personali, continua a essere una voce forte nel mondo dello spettacolo italiano, e questa intervista è solo una testimonianza della sua determinazione a non farsi abbattere dalle difficoltà.