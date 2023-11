Scegli uno di questi angeli custodi e ascolta l’avvertimento che ti rivela sul tuo percorso

Gli angeli custodi sono presenze spirituali che ci guidano attraverso la vita, offrendoci preziosi avvertimenti e consigli per il nostro percorso. Tuttavia, spesso non percepiamo questi segnali e ci sentiamo smarriti. In realtà, c’è un mondo spirituale che ci circonda, pronto ad aiutarci se lo permettiamo.

Scegli il Tuo Angelo Custode

Ti invitiamo a fare il test dell’angelo protettore. Scegli una delle seguenti immagini e scopri il messaggio che gli angeli hanno per te. Ognuno di noi è unico, e le nostre guide spirituali desiderano offrirci una guida preziosa per il nostro cammino.

Angelo Numero 1

Se hai scelto l’Angelo Numero 1, il messaggio per te è la calma. Evita la rabbia e controlla il tuo ego. Questo ti aiuterà a respingere le energie negative. Evita i conflitti, poiché portano solo stress e rancore. Ricorda, ogni giorno vissuto nell’ira è un giorno sprecato. Non permettere alle persone di ferirti con le loro azioni. Lascia andare la rabbia; non ti porterà nulla di buono.





Angelo Numero 2

Se hai scelto l’Angelo Numero 2, il messaggio per te è la gratitudine. Prenditi un momento ogni giorno per esprimere gratitudine all’Universo. Se hai salute, amore, un rifugio e cibo, hai tutto ciò di cui hai bisogno nella tua vita. Non dare per scontate le benedizioni nella tua vita. Mostra gratitudine e l’Universo ti ricompenserà. Un cambiamento significativo è all’orizzonte.

Angelo Numero 3

Se hai scelto l’Angelo Numero 3, il messaggio per te è la fiducia in te stesso. Gli angeli custodi desiderano che tu creda in te stesso di più. Non sottovalutarti. Hai talenti e qualità che potresti non conoscere ancora. La tua vera vita inizierà quando riconoscerai il tuo vero potenziale. Fino ad ora, hai solo iniziato il tuo viaggio. Quindi “credi in te stesso e nelle tue capacità sempre con più fiducia”.

Scegli l’angelo che risuona di più con te e ricorda che le tue guide spirituali sono sempre pronte ad aiutarti lungo il tuo percorso.