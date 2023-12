Il 29 dicembre segnerà il decimo anniversario dell’incidente che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher. Caduto mentre sciava fuori pista a Meribel, il leggendario pilota tedesco ha subito un grave trauma cranico che ha gettato un’ombra lunga sulla sua carriera e la sua salute. In questo articolo, esploreremo gli sforzi straordinari compiuti per riportare Schumacher alla sua antica gloria e le sfide che ancora affronta.

L’Incidente Fatale

Dieci anni fa, il destino ha giocato un brutto scherzo quando Schumacher ha colpito una roccia con la testa durante la sua sciata fuori pista. Nonostante indossasse un casco, il pilota tedesco ha subito un grave trauma cranico. Da quel momento in poi, la sua vita è stata segnata da un coma, due interventi alla testa e un lungo periodo di degenza.

Il Silenzio Attorno a Schumacher

Dopo l’incidente, le notizie ufficiali su Schumacher si sono rarefatte, e le informazioni sono state fornite principalmente da poche persone che possono fargli visita, come Jean Todt e Luca Badoer. La moglie Corinna, che non lo ha mai lasciato, ha descritto la situazione in modo commovente: “Mi manca ogni giorno. Ma non sono l’unica a cui manca. I bambini, la famiglia, suo padre, tutti intorno a lui. Michael manca a tutti. Ma Michael c’è. È diverso, ma c’è”.





La Cura Intensa di Schumacher

Schumacher ha ricevuto le migliori cure possibili per cercare di riportare alla luce il suo sé precedente. La sua riabilitazione ha coinvolto un’insolita terapia: è stato portato in giro su un’auto Mercedes AMG per stimolare il cervello con suoni familiari. Questo gesto è stato motivato dalla sua lunga carriera nel motorsport, che ha visto Schumacher gareggiare in Formula 1 e in altre categorie.

L’Equipe Medica

Il team che si prende cura di Schumacher 24 ore al giorno nella sua villa sul lago di Ginevra è composto da 15 professionisti, tra medici, massaggiatori e assistenti. Questi esperti seguono attentamente ogni aspetto della sua salute e benessere. Nel 2023, le conoscenze mediche e le terapie avanzate gli offrono il massimo supporto.

Un Futuro Incerto

Nonostante tutti gli sforzi compiuti e l’amore incondizionato della sua famiglia, ci sono realtà ineludibili nella vita. Come ha dichiarato il fratello Ralf, “La scienza medica avanzata offre oggi molte opportunità. Ma niente è più come prima”. Con il suo 55° compleanno in arrivo il 3 gennaio, è probabile che Schumacher non farà più apparizioni pubbliche. La sua leggenda resterà viva nei cuori dei suoi fan, mentre lui continua la sua battaglia personale per la guarigione.