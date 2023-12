La situazione legale dell’influencer Chiara Ferragni si fa sempre più intricata, con la Procura di Prato che ha recentemente avviato un secondo fascicolo d’indagine riguardante la sponsorizzazione dei pandori Balocco. Seguendo l’esempio della Procura di Milano, che aveva già aperto un’indagine sullo stesso caso, i magistrati di Prato hanno deciso di rispondere all’esposto presentato dall’associazione dei consumatori Codacons in diverse città italiane.

Nuove indagini a Prato

La procuratrice facente funzione, Laura Canovai, ha dato il via a un nuovo fascicolo, attualmente denominato “modello 45”, il quale al momento non contempla alcuna ipotesi di reato né individui sotto inchiesta. Tuttavia, questo sviluppo rappresenta un importante passo avanti nelle indagini, aprendo la strada a possibili sviluppi, in linea con quanto avvenuto a Milano.

Implicazioni per Chiara Ferragni

L’apertura di questo nuovo fascicolo potrebbe avere significative implicazioni per Chiara Ferragni, anche se attualmente non risulta direttamente coinvolta in alcuna attività illecita. La sua figura rimane comunque centrale nel caso, e le indagini in corso a Milano, Cuneo e ora a Prato potrebbero influenzare l’andamento complessivo della vicenda. In particolare, gli inquirenti milanesi stanno esaminando i contratti stipulati tra la Ferragni e l’azienda Balocco, nonché lo scambio di comunicazioni tra i rispettivi staff.





La reazione di Chiara Ferragni e il suo silenzio sui social

Nel frattempo, Chiara Ferragni ha scelto una strategia di silenzio, sia sui social media, dove è nota per la sua presenza costante, sia nei confronti dell’opinione pubblica. Dopo aver rilasciato un video di scuse e annunciato una donazione di un milione di euro a scopo benefico, l’influencer è rimasta in silenzio su Instagram, riapparendo solo alla vigilia di Natale. Anche suo marito, Fedez, ha cercato di rispondere alle accuse attraverso un video, ma questo ha scatenato ulteriori controversie. In seguito, ha ammesso di aver commesso errori nelle cifre fornite e ha deciso anch’egli di prendersi una pausa dai social.