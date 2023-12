Il mondo del cinema italiano si prepara ad accogliere il tanto atteso film “Come può uno scoglio”, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato dalla celebre coppia comica Pio e Amedeo. Questa pellicola rappresenta la quarta collaborazione sul grande schermo per il duo foggiano, segnando un ulteriore traguardo nella loro carriera cinematografica.

Una nuova avventura cinematografica

Il regista Gennaro Nunziante, noto per il suo talento nel dirigere commedie di successo, porta sul grande schermo “Come può uno scoglio”, un’opera che promette di divertire e commuovere il pubblico. Questo progetto rappresenta la seconda collaborazione tra Nunziante e Pio e Amedeo, dopo il loro precedente successo con “Belli Ciao”. Il film vanta un cast stellare, tra cui Francesca Valtorta, Nicola Rignanese, Christina Andrea Rosamilia e Claudio Bigagli.

La realizzazione di “Come può uno scoglio” è frutto di una proficua collaborazione tra Fremantle, Vision Distribution, Sky e la Regione Puglia, con il prezioso supporto della Fondazione Apulia Film Commission. Questo dimostra l’importanza del coinvolgimento di diversi attori del settore cinematografico per portare alla luce un progetto di grande rilevanza.





La trama di “Come può uno scoglio”

Il cuore del film è una storia coinvolgente che ruota attorno a Pio, un giovane timido e con una personalità fragile. Dopo la scomparsa del padre Salvatore, un ricco costruttore che ha sempre preso le decisioni per lui, Pio si trova a dover gestire un’impresa e una vita che sembrano fuori dal suo controllo. È sposato con Borromea e padre di due figli, Ginevra e Manfredi, e vive nel castello della famiglia Pasin, una dinastia di produttori di vino.

Quando tutto sembra andare avanti senza sconvolgimenti, arriva Amedeo, un ex detenuto, che assume il ruolo di autista e consigliere di Pio. La presenza di Amedeo porta un vento di cambiamento nella vita di Pio. Con il suo coraggio e la sua visione unica della vita, Amedeo aiuta Pio a riscoprire le sue passioni e a intraprendere un percorso di rinascita interiore.

Un viaggio verso la rinascita personale

Il film segue il viaggio di riscatto di Pio, passando da una vita passiva e controllata a un risveglio della sua forza interiore e delle sue passioni nascoste. La storia di Pio e Amedeo, nonostante le apparenti differenze, trova un punto d’incontro nella ricerca comune di autenticità e coraggio.

“Come può uno scoglio” promette di essere una storia che unisce il divertimento della commedia all’approfondimento dell’interiorità umana, con un messaggio potente di rinascita personale. Questo film rappresenta un passo significativo nella carriera cinematografica di Pio e Amedeo e promette di regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile al cinema. Non perdetevi questa avventura emozionante che ha tutte le carte in regola per diventare un successo.