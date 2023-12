Un trionfo televisivo – Stefano De Martino ha portato un vento di successo sulla Rai con il suo programma “Da Natale a Santo Stefano”, andato in onda su Rai2 il 26 dicembre. Questo spettacolo ha brillato in termini di ascolti, ottenendo elogi da parte dell’azienda per il notevole numero di telespettatori che ha attirato.

Il programma “Da Natale a Santo Stefano” è diventato una pietra miliare per Stefano De Martino e Rai2. La sua trasmissione in prima serata ha segnato una significativa inversione di tendenza per la rete, che aveva avuto prestazioni altalenanti in prima serata negli ultimi tempi.

Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time di Rai, ha elogiato il lavoro di Stefano De Martino e di tutto il team dietro lo spettacolo. Ha sottolineato come il programma rappresenti una qualità eccelsa nel panorama dell’intrattenimento televisivo del servizio pubblico. “Un varietà tradizionale, elegante, raffinato, espressione dell’intrattenimento di servizio pubblico che ho fortemente voluto”, ha dichiarato Ciannamea.





Numeri Eccezionali

“Da Natale a Santo Stefano” ha catturato l’attenzione del pubblico, raggiungendo una media del 9,5% di share, con picchi del 13,5%, e accumulando oltre 2 milioni di telespettatori. Questi risultati fanno di De Martino una figura centrale nell’offerta televisiva della Rai.

La serata è stata un concentrato di momenti memorabili, alternando performance musicali e sketch comici con ospiti di spicco come Carlo Conti, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Giulia Vecchio. Inoltre, una parte significativa del successo è stata attribuita alla strategica campagna pubblicitaria che ha preceduto lo spettacolo. Un countdown quotidiano, che ha tenuto compagnia agli spettatori nelle settimane precedenti la trasmissione, ha contribuito a creare un’anticipazione palpabile.

Il Monologo su Belen Rodriguez

Uno dei momenti salienti dello show è stato il monologo di Stefano De Martino dedicato alla sua ex moglie, Belen Rodriguez. Questo segmento ha suscitato grande interesse e dibattito, aggiungendo un elemento di curiosità alla trasmissione.

In definitiva, “Da Natale a Santo Stefano” si è rivelato un trionfo televisivo per Stefano De Martino e Rai2, consolidando la sua posizione come uno dei volti più luminosi della rete e promettendo ulteriori successi nel futuro.