Scomparsa di Carol Bugin a Mestre: Un Drammatico Appello dalla Sorella di Giulia Cecchettin

La Scomparsa di Carol Bugin

Una giovane di soli 16 anni, Carol Bugin, è misteriosamente scomparsa a Mestre il 16 novembre. L’ultima volta che è stata vista è stata dalla madre nei pressi della stazione di Mestre. La famiglia, preoccupata e angosciata, ha presentato una denuncia ai Carabinieri e ha lanciato un appello disperato sui social media, fornendo un numero di cellulare per chiunque abbia informazioni. Questo appello ha ricevuto un sostegno immediato, grazie anche all’intervento di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia Cecchettin, rendendo il post virale in pochi minuti. Elena ha implorato: “Vi prego, non di nuovo.”

Chi è Carol Bugin?

Carol Bugin è una ragazza di 16 anni, con un’altezza di un metro e 68, capelli castani, occhi verdi e molte lentiggini sul naso. Prima della scomparsa, Carol si trovava in una struttura di Conegliano, ma si era allontanata mercoledì pomeriggio. Aveva l’intenzione di raggiungere un’amica a Spinea, e da lì un suo amico (non il fidanzato, come ha specificato la madre) sempre a Spinea.

L’Allarme e l’Ultima Telefonata

L’allarme è scattato mercoledì, quando la madre ha ricevuto una chiamata da Carol giovedì mattina. La giovane aveva telefonato dal cellulare dell’amica, dicendo alla madre di trovarsi a Mestre, nelle vicinanze della stazione. Tuttavia, poco dopo, anche l’amica ha perso di vista Carol. La madre si è immediatamente recata sul posto e ha brevemente individuato la figlia all’interno di un bar. Tuttavia, quando ha cercato di tornare indietro, Carol era scomparsa nel nulla. Da quel momento, la ragazza non ha più dato sue notizie. Si ritiene che non disponga di denaro, telefono o documenti.





L’Appello al Soccorso

L’appello lanciato da Elena Cecchettin per trovare Carol Bugin è stato condiviso pochi minuti dopo anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, attraverso il suo profilo Facebook ufficiale. La famiglia e gli amici sperano di poter riportare a casa sana e salva questa giovane scomparsa, mentre le ricerche sono in corso per risolvere questo mistero e garantire la sua incolumità.