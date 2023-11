Scomparsa di Carol Bugin: Una Storia con Lieto Fine

Una Scomparsa Che Ha Destabilizzato la Famiglia

La scomparsa di Carol Bugin, una giovane di 16 anni, ha gettato nell’angoscia la sua famiglia e ha scatenato una corsa contro il tempo per ritrovarla sana e salva. La madre l’aveva vista per l’ultima volta nei pressi della stazione di Mestre giovedì 16 novembre, e da quel momento Carol era sparita nel nulla.

Un Appello Disperato

La famiglia aveva presentato immediatamente una denuncia ai Carabinieri e aveva lanciato un appello sui social media, fornendo un numero di cellulare per chiunque avesse avuto informazioni. L’appello aveva guadagnato notorietà rapidamente, grazie anche all’endorsement di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia Cecchettin, che aveva condiviso l’appello sui suoi canali social, rendendolo virale in pochi minuti. Il messaggio era chiaro: “Vi prego, non di nuovo”, scriveva Elena, riflettendo il dolore della famiglia di fronte a una situazione così angosciosa.

La Descrizione di Carol

Carol Bugin è alta un metro e 68, con capelli castani e occhi verdi. Ha molte lentiggini sul naso, un dettaglio utile per il riconoscimento. La giovane si era allontanata mercoledì pomeriggio da una struttura di Conegliano in cui era stata ospitata.





L’Avvistamento Cruciale

La madre, che si era recata nella zona, aveva fortunatamente individuato per un breve istante la figlia all’interno di un bar. Tuttavia, la gioia era stata fugace, poiché Carol era scomparsa nel momento in cui la madre aveva cercato di fermare l’auto e tornare indietro. La situazione si era ulteriormente complicata dal fatto che Carol non aveva con sé né denaro, né telefono, né documenti.

La Lieta Fine

Fortunatamente, la storia di Carol Bugin ha avuto un lieto fine. Le autorità hanno ritrovato la giovane sana e salva dopo giorni di ricerca intensa. La famiglia può ora tirare un sospiro di sollievo mentre Carol è finalmente tornata tra loro. La sua scomparsa ha messo in luce la potenza dei social media nel mobilitare il pubblico per aiutare a ritrovare persone scomparse e sottolinea l’importanza della solidarietà in momenti di difficoltà.