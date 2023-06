Scoperta scioccante sul fidanzato di Giulia Tramontano: i dettagli rivelati dai carabinieri - Controcopertina

Giulia Tramontano assassinata: la terribile scoperta sulla sua morte e il compagno

La tragica vicenda riguardante la morte di Giulia Tramontano per mano del suo compagno Alessandro Impagnatiello ha scosso profondamente la comunità di Senago (Milano) e l’intera Italia. La giovane di 29 anni, al settimo mese di gravidanza, è stata brutalmente uccisa a coltellate dopo aver scoperto il tradimento e la doppia vita del suo partner con una collega statunitense, che lavorava nello stesso luogo di lavoro del 30enne barman.

La sconcertante scoperta sul compagno di Giulia Tramontano

Durante l’interrogatorio, Alessandro Impagnatiello ha confessato di aver colpito Giulia con due o tre coltellate e di aver cercato di bruciare il suo corpo nella speranza che non venisse ritrovato. Alla fine, però, ha deciso di nasconderlo in un’intercapedine di un edificio per box. In seguito, i carabinieri hanno fatto una rivelazione ancora più agghiacciante durante una conferenza stampa tenuta dalla procura di Milano il primo giugno.

La premeditazione dell’omicidio e le prove online

Secondo il comandante provinciale di Milano, Mannucci Benincasa, questa morte viene ora qualificata come premeditata a causa delle chat, dei messaggi e delle ricerche su internet che dimostrano che l’assassino aveva già intenzione di uccidere la sua vittima prima dell’incontro. La pm Menegazzo ha aggiunto che il compagno di Giulia aveva pianificato tutto nei minimi dettagli, aspettando che la giovane incinta tornasse a casa per ucciderla. Le indagini online, comprese le registrazioni delle telecamere e le ricerche effettuate, hanno fornito orari precisi e prove concrete.

Un appello alla sicurezza delle donne

La pm ha concluso con un appello alle donne affinché evitino di mettersi in situazioni pericolose: “È fondamentale che questa vicenda insegni a noi donne di non cercare mai spiegazioni in incontri rischiosi. È estremamente pericoloso”. Questo tragico episodio mette in luce l’importanza di garantire la propria sicurezza e di prestare attenzione a eventuali segnali di pericolo nelle relazioni personali.