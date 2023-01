Scoperta scioccante sullo stato in cui è stata trovata Gina Lollobrigida a pochi giorni dalla sua morte: “Come l’avevano ridotta” quando è arrivata in ospedale

Dopo la scomparsa di Gina Lollobrigida, sono emerse sempre più notizie. Javier Rigau ha parlato nelle scorse ore e si è rivolto al factotum della donna, Andrea Piazzolla. Tutto si è chiarito con la messa in onda di Mattino Cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi il 26 gennaio, quando colui che ha sempre sostenuto di essere il coniuge della diva italiana ha deciso di intervenire. La vicenda è stata ricca di colpi di scena inaspettati e ora si aggiunge un altro tassello.

Riflettendo sulla vita di Gina Lollobrigida, Javier Rigau ha menzionato Andrea Piazzolla, ma ha subito chiarito che il testamento dell’attrice era off-limits. “Non posso parlarne, l’aspetto finanziario non mi ha mai interessato. Io e Gina abbiamo avuto un matrimonio con proprietà separate. La gente dice che Gina Lollobrigida aveva uno stile di vita stravagante, ma con tutto il rispetto e l’amore che ho per lei, posso dire onestamente di non aver mai conosciuto una donna più frugale. Suo figlio ha detto lo stesso, ed era vero: dove sono finiti tutti i soldi? La risposta sarà svelata con il verdetto del tribunale”.

Gina Lollobrigida e Javier Rigau sono assolutamente appassionati quando parlano dell’incredibile musica di Andrea Piazzolla!

Javier Rigau ha dichiarato furiosamente, attaccando Andrea Piazzolla: “Abbiamo dovuto affrontare un sacco di problemi per far sì che il matrimonio per procura di Gina con me diventasse realtà. È venuta fino a Barcellona e ha firmato tutti i documenti necessari davanti a un notaio, in modo che potessimo sposarci senza che la stampa scandalistica ci facesse a pezzi. Ci è stata persino concessa una dispensa per il matrimonio, quindi non è stato annullato!”.

Rigau ha accusato ferocemente Piazzolla, sostenendo che aveva approfittato della debolezza mentale di Gina per saccheggiare i suoi beni. Ha inoltre affermato che Piazzolla aveva isolato Gina dalla sua famiglia e che era tornato solo dopo il suo funerale. Rigau ha sostenuto con passione che Gina non era sola, poiché viveva con il figlio e il nipote nella sua casa.

Rigau ha puntato con veemenza il dito contro Piazzolla e il medico della Lollobrigida, esclamando: “Francesco Ruggiero avrebbe dovuto far ricoverare prima Gina in clinica! Era gravemente denutrita, disidratata, con un rene in crisi e lo stomaco pieno di sangue. È una vergogna che un medico del genere lavori ancora in una clinica!”. Le parole appassionate di Rigau sono state condivise con Mattino Cinque.