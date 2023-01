Tragico evento in casa, Gigione trovato morto a causa di un malore improvviso a 41 anni, nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare

Tragicamente, Luigi Melone, che aveva solo 41 anni, ci è stato portato via all’Isola d’Elba nella notte tra sabato e domenica. I suoi clienti, preoccupati per l’inaspettata chiusura del suo minimarket, si sono preoccupati e hanno contattato la polizia alle 10.30. L’agente ha quindi suonato il campanello della sua casa, che si trovava di fronte al negozio, ma non ha ricevuto risposta. Sono stati quindi allertati i vigili del fuoco e il 118. Siamo affranti per la perdita di quest’uomo così amato.

Nel disperato tentativo di entrare in casa sua, il vigile del fuoco ha rotto il vetro di una finestra e ha aperto la porta ai colleghi. Quando sono entrati nella sua stanza, lo hanno trovato disteso ai piedi del letto, con il suo amato gatto sopra di lui. Senza indugio sono stati offerti i soccorsi, ma non è stato possibile fare nulla per salvarlo. Dopo le indagini, si è concluso che la sua morte è stata causata da un attacco cardiaco fatale.

L’Isola d’Elba è stata tragicamente colpita dalla malattia di Luigi Melone, 41 anni, un colpo al cuore per la comunità.

Luigi Melone, originario di Cellino Attanasio, aveva preso la coraggiosa decisione di trasferirsi dall’Abruzzo al piccolo paese di Marciana, che in inverno ospita solo 300 persone ma in estate si riempie di turisti. Rilevando l’unico negozio di alimentari del paese, la coraggiosa mossa di Melone ha dato un impulso vitale all’economia locale e ha reso Marciana un luogo più vivibile. L’amministrazione comunale di Marciana ricorda con orgoglio la decisione di Melone e lo applaude per il suo coraggio.

“Gigione” – chiamato affettuosamente da tutti – metteva cuore e anima nel suo lavoro, mantenendo sempre un atteggiamento positivo e prendendo iniziative. Lo ricorderemo con affetto per il suo sorriso allegro, la sua cordialità e il suo genuino spirito di donazione. È l’ennesima tragedia che colpisce un giovane uomo.

Tragicamente, Daniele Agostino Massaro, musicista 43enne di Latiano, è morto ieri dopo un collasso in via Giovanni XXIII, nel cuore di Ostuni. Stava tornando a casa dallo studio del suo medico di famiglia. Il nostro cuore va alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile.