Scoppiata una violenta rissa a bordo di un volo per i Caraibi: un turista ubriaco provoca il caos - Controcopertina

Un volo della British Airways diretto ai Caraibi è stato teatro di una violenta rissa innescata da un turista completamente ubriaco. A bordo del Boeing 777, la situazione è degenerata in un vero e proprio scontro, con accoltellamenti, feriti e molestie.

Il caos a bordo

L’aereo era destinato alle vacanze ai Caraibi quando un turista in stato di ebbrezza ha dato inizio a una maxi rissa coinvolgendo anche altri passeggeri. La scena ricordava un combattimento da Far West, trasformando il volo della British Airways in un territorio di scontri.

Secondo alcuni testimoni, un gruppo di uomini stava festeggiando animatamente, approfittando delle bottiglie di alcol fornite dalla compagnia. Questo ha suscitato l’indignazione delle vittime, poiché il personale di bordo sembrava continuare a servire loro alcol nonostante il comportamento provocatorio.

La scintilla che ha scatenato il caos è stata una discussione con un altro passeggero, durante la quale l’uomo ubriaco ha rotto una bottiglia e ha colpito l’altro passeggero con un coltello, fortunatamente senza provocare gravi ferite. Altre persone sono intervenute nella mischia, e si sono verificate anche molestie sessuali. Le vittime hanno lamentato che il personale di bordo sembrava troppo intimorito per riprendere il controllo della situazione.

Intervento delle autorità e indagine in corso

La rissa si è sviluppata intorno alla cucina di bordo, quando un uomo originario di Santa Lucia ha rotto una bottiglia e ha iniziato a attaccare verbalmente un altro passeggero, arrivando poi a colpirlo con il collo della bottiglia. La situazione è sfuggita di mano e la rissa è proseguita quasi fino all’atterraggio all’aeroporto internazionale di Hewanorra a Vieux Fort.

L’aggressore è stato arrestato dalle autorità locali di Santa Lucia, mentre l’intero incidente è al centro di un’inchiesta condotta dalle autorità caraibiche. La British Airways ha espresso shock per l’accaduto e ha ringraziato il proprio equipaggio e i passeggeri che hanno contribuito a gestire la situazione difficile. La compagnia ha sottolineato che comportamenti simili non saranno più tollerati e saranno prese le misure adeguate.