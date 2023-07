Alessandra Amoroso e il nuovo fidanzato Valerio Pastore: una storia d'amore - Controcopertina

Alessandra Amoroso sta vivendo un’estate intensa e appassionata. Dopo due anni dalla fine della sua relazione con il produttore Stefano Settepani, con il quale era arrivata vicina al matrimonio, la cantante ha trovato un nuovo compagno al suo fianco.

Innamorata sulle spiagge di Formentera

Si tratta di Valerio Pastore, un tecnico del suono di 28 anni, otto anni più giovane di lei. I due hanno trascorso un’estate idilliaca sulle spiagge bianche di Formentera, in un clima di totale felicità e amore reciproco. Le immagini esclusive di Diva e Donna mostrano Alessandra Amoroso radiosa e innamorata.

Questo amore sembra essere diverso da tutti quelli del passato, è evidente la complicità e la passione che li lega. Si abbracciano, si baciano, si tengono per mano e trascorrono ogni momento insieme. Sia in acqua che fuori dall’acqua, si divertono, sorridono e scherzano, vivendo ogni istante con gioia e felicità.

Un’estate di riposo e amore

Questa sarà finalmente un’estate di riposo per Alessandra Amoroso. Non ci sono concerti, né tournée in giro per l’Italia, e nemmeno la pubblicazione di un nuovo singolo, almeno per il momento. Questo periodo è interamente dedicato a sé stessa e al suo amore ritrovato. Dopo una lunga storia che è iniziata nel 2015 e si è conclusa nel 2021 con Stefano Settepani, con il quale aveva progettato di sposarsi e formare una famiglia, Alessandra ha voltato pagina.

Ora il presente si chiama Valerio, e forse è finalmente arrivata la persona giusta per lei. Questa nuova relazione rappresenta un nuovo capitolo nella vita della talentuosa cantante, che ha trovato nuove speranze e felicità accanto al suo fidanzato più giovane. Speriamo che questa storia d’amore possa portare gioia e serenità ad entrambi.