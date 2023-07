Chi sono i The Nancies? La rivelazione sulle Drag Queen di Non sono una signora - Controcopertina

Lo show di Alba Parietti continua a stupire con le sue Drag Queen, tra cui i misteriosi The Nancies. In questa puntata, cinque celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo si sono esibite come Drag Queen, mantenendo segreta la propria identità, in una competizione ad eliminazione diretta.

Le performance e la scoperta dei The Nancies

Le esibizioni delle Drag Queen hanno incantato il pubblico e i giudici, tra cui Mara Maionchi, Filippo Magnini, Cristina D’Avena e Sabrina Salerno. Angelika, Fabio Fulco sotto la maschera, ha aperto la serata, seguita da Vulcanya interpretata da Roberta Capua e da Anna Lacond, il cui volto apparteneva a Paolo Ciavarro. Infine, Vivienne Smokes ha sorpreso tutti rivelando di essere Filippo Nardi.

Tuttavia, un momento di panico ha colpito la puntata quando Roberta Capua ha avuto difficoltà a causa di un abito in lattice troppo stretto. La conduttrice ha chiesto aiuto e ha dichiarato di non riuscire a respirare. La situazione è stata gestita dallo staff presente.

La rivelazione dei The Nancies

Ma chi si nascondeva dietro le maschere dei The Nancies? Alla fine, il mistero è stato svelato: si trattava di Gigi e Ross. La rivelazione ha portato un momento di emozione e sorpresa durante lo show.

Nonostante il piccolo imprevisto, la serata è stata un successo e le Drag Queen hanno continuato a mostrare il loro talento e la loro passione per l’arte performativa.