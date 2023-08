Sfogo Coraggioso della vittima di stupro di Palermo sui social: “basta giudizi ingiusti, siete peggio degli animali”

Una Voce che Si Alza contro l’Ingiustizia

Nel cuore di una vicenda straziante, la giovane di 19 anni che è stata vittima dello stupro di gruppo a Palermo ha trovato la forza di alzare la voce sui social media. In un gesto di straordinaria resilienza, ha condiviso il suo sfogo apertamente attraverso le stories di Instagram. Dopo l’orrore subito nell’increscioso episodio dello scorso 7 luglio, ha deciso di rispondere a chi ha ingiustamente criticato i video che ha condiviso su TikTok.

Una Denuncia Coraggiosa

“Non fate altro che dimostrare di essere più bestie di quelli”, scrive la giovane con coraggio. Rivolgendosi a coloro che hanno criticato i suoi video e, in modo vergognoso, l’hanno accusata di aver in qualche modo contribuito all’atto di violenza che ha subito. La sua voce è ferma e chiara, nonché carica di un giusto rancore. “Vi scatta l’ormone non appena vedete qualcuna che vi attrae, e questo vi dà il diritto di costringere una ragazza a fare sesso? Mettiamo il caso che avessi avuto diverse relazioni, questo giustifica il fatto che persone con cui non volevo condividere nulla abbiano abusato di me e mi abbiano lasciato in condizioni disumane? Complimenti davvero per la vostra mentalità”.

La Stanchezza di Essere Giudicata

La giovane prosegue il suo sfogo, manifestando la sua stanchezza di dover mantenere l’educazione di fronte a commenti che colpevolizzano la vittima. Con un tono di profonda frustrazione, spiega: “Sono sinceramente stanca di dover essere educata. Quindi ve lo dirò in maniera diretta: mi avete rotto. Non voglio più sentire insinuazioni come ‘fa video su TikTok con canzoni provocanti, quindi è normale che subisca qualcosa del genere’ o ‘ma guarda come si veste’. Non dovrei darvi importanza”.

La Rabbia per le Conseguenze

La sua rabbia si intensifica quando affronta l’impatto devastante dei giudizi ingiusti su altre giovani donne che hanno condiviso esperienze simili. “Non dico queste cose solo per me”, spiega la ragazza con amarezza. “Penso soprattutto alle ragazze a cui succedono cose come quelle che ho vissuto io. Ragazze che, come me, condividono i propri pensieri in post sui social. Avete mai pensato a quanto le vostre parole possano spingerle al punto di far loro compiere gesti estremi? Capite cosa significa il suicidio?”

Un Messaggio di Rifiuto alle Critiche Ingiuste

Concludendo il suo sfogo, la giovane dimostra la sua determinazione nel restare fedele a se stessa, nonostante le critiche degli ultimi giorni. “Già sapevo che ci sarebbero stati dei furbi”, osserva con fermezza. “Ma io rimango la persona che sono, e nemmeno se mi pagaste cambierei. Quindi, state zitti, anziché giudicare una ragazza che è stata stuprata. È questo ciò su cui dovreste riflettere.”