Shalana Santana chi è la moglie di Massimiliano Gallo? Età, lavoro e figli

Massimiliano Gallo è legato all’attrice e modella brasiliana Shalana Santana. I due si sono conosciuti a Napoli nel 2011. Gallo è stato precedentemente sposato con Anna, dalla quale ha avuto la figlia Giulia. Santana ha un figlio da una precedente relazione. Nonostante la fine del loro matrimonio, Massimiliano Gallo è rimasto in buoni rapporti con l’ex moglie Anna.

Prima della relazione con l’attrice e modella, Massimiliano Gallo era sposato con la sua fidanzata di lunga data di nome Anna, dalla quale è nata Giulia, oggi 19enne. Anche Shalana Santana ha un figlio, nato dalla sua precedente relazione con il dentista Alessandro Lukacs, che molti ricorderanno per la sua partecipazione al Grande Fratello 2001. Parlando della sua ex moglie, Massimiliano Gallo ha detto: “Ci deve essere rispetto per vivere in serenità, soprattutto se ci sono dei figli, e questo c’è. Abbiamo trascorso la nostra vita insieme. L’affetto è rimasto, quello ci sarà sempre e saremo sempre legati per crescere nostra figlia”.

Massimiliano Gallo ha ricordato il suo primo incontro con Shalana Santana: “L’ho invitata a prendere un caffè. È stato tutto molto naturale. Abbiamo iniziato a parlare e ci siamo resi conto, molte ore dopo, che non solo non avevamo preso un caffè, ma che non c’era nemmeno una caffetteria nelle vicinanze”. Shalana Santana, parlando della sua relazione con l’attore, ha dichiarato a Bon Coulture: “La nostra vita ruota intorno al cinema. Parliamo molto, guardiamo cose insieme, leggiamo. C’è un grande rispetto tra noi, le carriere però sono indipendenti, abbiamo modi e ritmi di lavoro diversi. Non siamo coinvolti nelle scelte dell’altro, ma ci confrontiamo sempre. Soffro molto del fatto che qualcuno possa pensare che io lavori perché sono la sua compagna: Mi fa orrore l’idea della raccomandazione, della spintarella”.