Sharon Stone è in lutto per la scomparsa del fratello Patrick, morto all’età di 57 anni. L’attrice ha condiviso su Instagram un video e una foto strappalacrime del fratello scomparso, scrivendo: “Rip, riposa in pace”. Patrick era il padre del nipotino River, purtroppo scomparso nell’agosto del 2021 a soli 11 mesi.

“Ciao a tutti, volevo solo farvi sapere che mio fratello Patrick Joseph Stone ha avuto un infarto ieri”, spiega l’attrice con la voce rotta dalle lacrime. “Era il padre di River, che abbiamo perso l’anno scorso a 11 mesi. Gli sopravvivono la moglie Tasha, il figlio Hunter e la figlia Cailee. Apprezziamo davvero tutto l’amore e il sostegno in questo momento di dolore e apprezziamo tutte le vostre condoglianze. Sappiamo che anche molti di voi hanno vissuto grandi perdite negli ultimi anni, quindi vi chiediamo solo di continuare a essere gentili gli uni con gli altri”.

Non è esattamente una passeggiata per l’attrice 63enne Sharon Stone in questo momento. Nel novembre del 2022, ha annunciato sui social media di aver scoperto un “grosso fibroma” dopo una diagnosi errata. Si è scoperto che si tratta di un tumore benigno, ma che deve essere comunque rimosso al più presto. Sharon sta usando la sua esperienza per esortare altre donne a “consultare un medico se sono preoccupate per i cambiamenti nel loro corpo….”.