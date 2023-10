Si parla molto di lui, ma chi è Aldo Cazzullo? Età, carriera, biografia, moglie e figli

Aldo Cazzullo è un noto giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera che sta facendo parlare di sé grazie al suo ultimo libro dal titolo “Mussolini – Il capobanda”. Ma chi è Aldo Cazzullo e cosa sappiamo della sua biografia, età, vita familiare e delle sue opere letterarie?

Chi è Aldo Cazzullo?

Aldo Cazzullo, nato il 17 settembre 1966 ad Alba, in provincia di Cuneo, ha attualmente 55 anni. La sua carriera giornalistica ha avuto un inizio significativo con La Stampa, dove ha lavorato per circa quindici anni. Nel 2003, ha preso una svolta importante decidendo di entrare a far parte del Corriere della Sera. Qui, ha ricoperto ruoli chiave come inviato speciale ed editorialista.

Durante il suo percorso al Corriere della Sera, Cazzullo è diventato una figura di rilievo, curando la copertura di ben cinque edizioni delle Olimpiadi, da Atene 2004 fino a Rio 2016. Inoltre, ha seguito con passione e competenza anche cinque edizioni dei mondiali di calcio, inclusi quelli del 2006 che hanno visto la nazionale italiana trionfare.

Vita Privata di Aldo Cazzullo

Per quanto riguarda la sua vita privata, Aldo Cazzullo è sposato con Monica Maletto dal 1998. La coppia ha avuto due figli, Francesco e Rossana. Interessante notare che i figli talvolta collaborano con il giornalista durante la stesura dei suoi libri, creando un legame unico tra la sua vita familiare e il suo lavoro.

Le Opere Letterarie di Cazzullo

Oltre alla sua carriera giornalistica di successo, Aldo Cazzullo è anche uno scrittore prolifico. Ha scritto una serie di libri su argomenti diversi, ma principalmente legati a tematiche storiche. Alcuni dei suoi ultimi lavori includono:

Le italiane. Il paese salvato dalle donne (Solferino, 2021)

Il posto degli Uomini. Dante in Purgatorio dove andremo tutti (Mondadori, 2021)

A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia (Mondadori, 2021)

Le opere di Cazzullo offrono una prospettiva unica sulla storia e sulla cultura italiane, contribuendo a far luce su aspetti spesso trascurati della società.

In conclusione, Aldo Cazzullo è un giornalista di grande esperienza e uno scrittore talentuoso che continua a influenzare il panorama culturale italiano con le sue opere e il suo impegno giornalistico.